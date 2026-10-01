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    Sức khỏe

    Rà soát nguồn cung dược chất phóng xạ trong chẩn đoán ung thư

    Liên Châu
    Liên Châu

    Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) sẽ rà soát nguồn cung dược chất phóng xạ, nhằm bảo đảm đáp ứng cho nhu cầu điều trị, chẩn đoán, đánh giá ung thư.

    "Cục Quản lý dược sẽ rà soát nguồn cung một số thuốc điều trị ung thư và thuốc phóng xạ, nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, điều trị, đánh giá tình trạng thiếu hụt (nếu có). Thực tế các số đăng ký lưu hành đều vẫn có đầy đủ các nhóm hóa dược, thuốc phóng xạ", ông Nguyễn Thành Lâm, Phó cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), cho biết sáng 1.10, tại họp báo về chính sách y tế, do Bộ Y tế tổ chức.

    Rà soát nguồn cung thuốc phóng xạ chẩn đoán ung thư - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Thành Lâm cho biết, hiện vẫn có đầy đủ các số đăng ký lưu hành thuốc, dược chất... phục vụ chẩn đoán, điều trị ung thư

    ẢNH: TRẦN MINH

    Việc rà soát được thực hiện trong bối cảnh Cục Quản lý dược nhận được phản ánh về tình trạng có bệnh viện thiếu hụt dược chất phóng xạ phục vụ chẩn đoán, đánh giá ung thư.

    Theo đại diện Cục Quản lý dược, việc thiếu hụt, nếu có, trong các bệnh viện có các nguyên nhân khác nhau, có thể liên quan công tác đấu thầu, mua sắm và lập kế hoạch. Các bệnh viện cần chủ động công tác mua sắm, đảm bảo cho công tác khám, chữa bệnh. 

    Trực tiếp chỉ đạo công tác khám, chữa bệnh trên cả nước, TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết cục này đã có văn bản đề nghị các bệnh viện báo cáo tình hình cung ứng, sử dụng dược chất phóng xạ, đặc biệt là các loại thuốc phục vụ chẩn đoán, đánh giá bệnh ung thư. 

    Theo ông Đức, người đứng đầu bệnh viện chịu trách nhiệm đảm bảo thuốc, vật tư y tế cung ứng cho điều trị, khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, không để ảnh hưởng quyền lợi người bệnh.

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