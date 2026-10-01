Rà soát nguồn cung dược chất phóng xạ trong chẩn đoán ung thư

"Cục Quản lý dược sẽ rà soát nguồn cung một số thuốc điều trị ung thư và thuốc phóng xạ, nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, điều trị, đánh giá tình trạng thiếu hụt (nếu có). Thực tế các số đăng ký lưu hành đều vẫn có đầy đủ các nhóm hóa dược, thuốc phóng xạ", ông Nguyễn Thành Lâm, Phó cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), cho biết sáng 1.10, tại họp báo về chính sách y tế, do Bộ Y tế tổ chức.

Ông Nguyễn Thành Lâm cho biết, hiện vẫn có đầy đủ các số đăng ký lưu hành thuốc, dược chất... phục vụ chẩn đoán, điều trị ung thư

ẢNH: TRẦN MINH

Việc rà soát được thực hiện trong bối cảnh Cục Quản lý dược nhận được phản ánh về tình trạng có bệnh viện thiếu hụt dược chất phóng xạ phục vụ chẩn đoán, đánh giá ung thư.

Theo đại diện Cục Quản lý dược, việc thiếu hụt, nếu có, trong các bệnh viện có các nguyên nhân khác nhau, có thể liên quan công tác đấu thầu, mua sắm và lập kế hoạch. Các bệnh viện cần chủ động công tác mua sắm, đảm bảo cho công tác khám, chữa bệnh.

Trực tiếp chỉ đạo công tác khám, chữa bệnh trên cả nước, TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết cục này đã có văn bản đề nghị các bệnh viện báo cáo tình hình cung ứng, sử dụng dược chất phóng xạ, đặc biệt là các loại thuốc phục vụ chẩn đoán, đánh giá bệnh ung thư.