Vết đen ở bàn chân cảnh báo loại ung thư gây tử vong cao

Nhầm lẫn với nấm kẽ chân

TS-BS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu T.Ư (Hà Nội), cho biết mới đây bệnh viện tiếp nhận và chẩn đoán 3 ca bệnh điển hình ung thư tế bào hắc tố, trong đó có bệnh nhân (BN) nữ gần 60 tuổi đến khám với một mảng da màu đen sẫm, loét nhẹ ở kẽ ngón chân. Suốt một thời gian dài, người bệnh cho rằng bản thân bị nấm kẽ chân do làm nông nghiệp, thường xuyên lội nước nên đã tự mua đủ loại thuốc bôi nấm. Tổn thương không thuyên giảm mà ngày càng rỉ dịch, lan rộng.

Hình ảnh ung thư tế bào hắc tố ở bàn chân các bệnh nhân ẢNH: BÁC SĨ CUNG CẤP

Trường hợp khác là BN nữ hơn 65 tuổi, dấu hiệu ban đầu chỉ là một vệt đen sần sùi ở vùng gót chân. BN cho rằng đó là máu bầm chưa tan hết do giẫm phải đá nhọn. Cùng với tình trạng gót chân hay nứt nẻ nên BN dùng đá bọt chà. Việc ma sát liên tục đã vô tình kích thích tế bào ung thư phát triển mạnh hơn, sần sùi và biến dạng bề mặt.

Các BN trên đã được phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn khối ung thư. BS Quang nhấn mạnh việc phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Mới đây, một BN 89 tuổi phát hiện bệnh khi được con cháu vệ sinh bàn chân. Gan bàn chân của ông xuất hiện một mảng sắc tố lớn, màu sắc nham nhở (chỗ đen sậm, chỗ nâu nhạt), ranh giới không rõ ràng. Tại Bệnh viện Da liễu T.Ư, các kết quả cận lâm sàng cho thấy BN đã bị ung thư tế bào hắc tố. BN được phẫu thuật loại bỏ khối u và vét hạch vùng. Sau phẫu thuật, BN phục hồi tốt, theo dõi định kỳ 3 tháng/lần.

Đừng bỏ qua những thay đổi nhỏ trên da

TS-BS Nguyễn Hữu Quang lưu ý cả 3 ca bệnh trên đều mắc ung thư tế bào hắc tố thể đầu chi - bệnh rất phổ biến ở người châu Á. Đây là loại ung thư nguy hiểm vì tế bào ung thư có khả năng sinh sôi nhanh, ăn sâu xuống các lớp dưới da và di căn vào mạch máu, hạch bạch huyết cũng như các cơ quan nội tạng (như não, phổi, gan) trong thời gian rất ngắn. Bệnh hoàn toàn có thể được chữa khỏi nếu phát hiện ở "thời điểm vàng": giai đoạn sớm (tại chỗ), tế bào ung thư chỉ mới nằm ở lớp thượng bì, việc điều trị rất đơn giản. Bác sĩ chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ rộng tổn thương. Tỷ lệ sinh tồn sau 5 năm có thể lên tới trên 95%, BN giữ lại được sự toàn vẹn của chi.

Hình ảnh ung thư tế bào hắc tố ở bàn chân các bệnh nhân ẢNH: BÁC SĨ CUNG CẤP

Ở giai đoạn muộn (xâm lấn, di căn), khối u đã ăn sâu, loét, chảy máu hoặc di căn, phác đồ điều trị trở nên vô cùng nặng nề. BN có thể phải đối mặt với việc tháo khớp, đoạn chi (cắt bỏ ngón chân hoặc một phần bàn chân) để ngăn chặn tế bào ung thư lây lan, kết hợp với hóa trị, xạ trị hoặc liệu pháp miễn dịch tốn kém nhưng tiên lượng sống lại rất dè dặt.

BS Quang chia sẻ, mỗi người đừng bỏ qua những thay đổi nhỏ trên làn da. Nếu thấy bất kỳ một nốt đen, mảng sắc tố nào ở lòng bàn chân, kẽ ngón chân, gót chân hoặc dưới móng chân có các dấu hiệu: lớn nhanh, bờ không đều, màu sắc chỗ đậm chỗ nhạt, nứt nẻ, chảy máu..., nên đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu. Bằng thiết bị soi da chuyên dụng và xét nghiệm mô bệnh học, các bác sĩ sẽ "điểm mặt chỉ tên" chính xác tổn thương và có hướng can thiệp kịp thời nhất.