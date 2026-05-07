Chính trị

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật cần trực tiếp gặp gỡ người dân, doanh nghiệp

Văn Chung
Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội
07/05/2026 18:52 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan không chỉ tổ chức hội thảo, tọa đàm, mà cần trực tiếp gặp gỡ người dân, doanh nghiệp để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật.

Chiều 7.5, Thường trực Ban Chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã tiến hành phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là một cuộc "tổng kiểm kê thể chế", một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu làm không nghiêm túc, thì không chỉ lãng phí nguồn lực, mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế, bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế, vốn đang là nút thắt của nút thắt trong phát triển".

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật cần trực tiếp gặp gỡ người dân, doanh nghiệp - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp chiều 7.5

ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc rà soát phải gắn với yêu cầu phát triển, tập trung làm rõ những quy định đang cản trở phát triển, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp.

Đồng thời, quá trình rà soát phải bảo đảm "đúng, trúng, thực chất", tránh tình trạng báo cáo hình thức, kết quả chung chung. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan không chỉ tổ chức hội thảo, tọa đàm, mà cần trực tiếp gặp gỡ người dân, doanh nghiệp để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật. 

Mục tiêu cuối cùng của việc hoàn thiện pháp luật là phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc rà soát phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển như phân cấp, phân quyền; KH-CN, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế; thủ tục hành chính; dữ liệu số; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đồng thời bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong quá trình rà soát, các cơ quan phải khách quan, khoa học, cầu thị, không né tránh; mạnh dạn đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, kể cả những quy định thuộc thẩm quyền hoặc lợi ích quản lý của chính cơ quan mình. 

Kết quả rà soát phải đi kèm kiến nghị cụ thể, rõ địa chỉ, rõ nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tránh chung chung, hình thức, thiếu tính khả thi.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cần chủ động nắm bắt tình hình, tổng hợp nhanh, phản ứng kịp thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ ngay trong quá trình thực hiện, không chờ đến các cuộc họp định kỳ.

Cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, huy động sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhân dân. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm mạnh mẽ, triển khai nhiệm vụ nghiêm túc, thực chất, hiệu quả; qua đó tạo chuyển biến căn bản trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

