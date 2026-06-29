Rác bủa vây nhà chờ xe buýt

Đi qua đường D400, P.Tăng Nhơn Phú (trước đây thuộc P.Tân Phú, TP.Thủ Đức), TP.HCM, nhiều người ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh ngập rác tại nhà chờ xe buýt trước cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (số 12 D400). Là nơi để hành khách đứng chờ xe buýt, nhưng khu vực này lại ngổn ngang túi ni lông, thùng xốp, rác sinh hoạt và cả thức ăn thừa bên trong lẫn xung quanh nhà chờ. Nhiều thùng xốp chứa rác đầy tràn, nước thải rỉ xuống mặt đường, bốc mùi hôi khó chịu, nhất là vào những ngày nắng nóng.

Rác tràn lan tại nhà chờ xe buýt trước cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (số 12 D400, P.Tăng Nhơn Phú) ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tình trạng trên ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân, đặc biệt là bệnh nhân và người nhà thường xuyên qua lại khu vực trước bệnh viện. Điểm dừng xe buýt vốn phục vụ nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng nay trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh, buộc hành khách phải đứng né sang khu vực khác, thậm chí tràn xuống lòng đường để chờ xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Điểm dừng xe buýt trước nhà số 563 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh bị rác thải bủa vây ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, tại điểm dừng xe buýt trước nhà số 563 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh (trước đây thuộc P.Cầu Kho, Q.1), TP.HCM, tình trạng rác thải bủa vây cũng kéo dài nhiều ngày. Khu vực này đặt thùng rác công cộng nên thường xuyên có người đến đào bới, nhặt ve chai, khiến rác và phế liệu vương vãi khắp nơi, tràn xuống lòng đường, bốc mùi hôi, gây mất mỹ quan đô thị.

Người dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng này, đồng thời tuyên truyền để ngăn chặn xả rác bừa bãi, trả lại không gian sạch sẽ, thông thoáng cho người sử dụng phương tiện công cộng.