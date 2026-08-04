Rào cản khiến công nghệ QD-OLED chưa thể xuất hiện trên smartphone

Sự khác biệt giữa màn hình OLED trên smartphone và TV hiện nay đã không còn quá lớn. Tuy nhiên, công nghệ chấm lượng tử (Quantum Dots) đã tạo ra sự khác biệt đáng kể trong phân khúc màn hình lớn. Nhiều nghiên cứu hiện nay đã được thực hiện để thu nhỏ công nghệ QD-OLED từ màn hình 80 inch xuống còn 6 inch, nhưng mọi thứ vẫn chỉ đang trong quá trình tiếp tục.

Công nghệ màn hình OLED gập được sử dụng trên Galaxy Z Fold8 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Màn hình OLED là những cấu trúc phức tạp với nhiều lớp kim loại, tinh thể, thủy tinh và nhựa, cho phép hàng triệu điểm ảnh tự phát sáng liên tục cập nhật hình ảnh đến mắt người xem. Các nhà sản xuất hiện nay có thể áp dụng cùng một loại vật liệu để đạt được kết quả mong muốn, ngay cả khi sản phẩm được thiết kế cong hoặc linh hoạt, như smartphone màn hình gập Galaxy Z Fold8 ra mắt mới đây.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa màn hình OLED cao cấp và bình dân hiện nay là công nghệ oxit đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPO). Công nghệ này thay thế silicon trong các bóng bán dẫn điều khiển bằng oxit kim loại, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh và hiệu suất tổng thể. LTPO mang đến tốc độ làm mới thích ứng giúp thiết bị tự động điều chỉnh tốc độ khung hình mà không cần khởi động lại.

Nỗ lực hiện thực hóa QD-OLED cho smartphone

QD-OLED sử dụng các tinh thể nano phát ra ánh sáng màu tinh khiết khi được kích thích. Hiện tại, công nghệ chấm lượng tử đang được tích hợp vào các tấm nền OLED, với lớp OLED màu xanh lam cung cấp ánh sáng để kích hoạt các chấm lượng tử phát ra ánh sáng đỏ và xanh lục. Kết quả là TV QD-OLED cung cấp hình ảnh sắc nét hơn so với tấm nền OLED thông thường, nhưng cấu trúc vật liệu của công nghệ này lại kém hiệu quả hơn để áp dụng cho kích thước màn hình smartphone.

Các nhà sản xuất vẫn chưa thể hiện thực hóa QD-OLED trên smartphone do còn gặp nhiều hạn chế ẢNH: SONY

Hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm cách để cải thiện công nghệ QD-OLED để có thể phù hợp cho kích thước màn hình smartphone. Tại hội nghị SID Display Week vào tháng 5 năm nay, Samsung đã giới thiệu một số tấm nền EL-QD kích thước 6,5 inch và 18 inch, với độ sáng tương ứng 400 và 500 nit. Đó là những con số chưa đủ để hiển thị nội dung có dải động cao một cách chính xác.

Một thách thức lớn là các chấm lượng tử màu xanh lam bị suy giảm nhanh hơn so với các chấm màu đỏ và xanh lục. Một nghiên cứu gần đây từ MIT và Samsung cho thấy sự tích tụ hơi ẩm có thể là nguyên nhân gây ra sự suy giảm này. Để khắc phục vấn đề này, việc phủ một lớp nhựa lên chấm lượng tử sẽ giúp hạn chế sự tiếp xúc với các nguyên tử không mong muốn, từ đó kéo dài tuổi thọ của chấm lượng tử màu xanh lam.

Đây được xem là một bước tiến nhỏ cho công nghệ chấm lượng tử, nhưng có thể dẫn đến những cải tiến lớn trong trải nghiệm hình ảnh trên smartphone và TV trong tương lai.