Samsung khởi động One UI 9.5, hé lộ những thông tin đầu tiên

Theo Sammyfans, Samsung đã chính thức khởi động quá trình phát triển firmware One UI 9.5 dành cho mẫu điện thoại Galaxy S27 Ultra sắp tới. Bản dựng đầu tiên của giao diện này đã được phát hiện trên máy chủ của Samsung tại Mỹ, cho thấy công việc phát triển cho các mẫu cao cấp thế hệ tiếp theo đang diễn ra nhanh chóng.

Sau khi giới thiệu One UI 9 cùng Galaxy Z8 series, Samsung đã nhanh chóng bắt tay chuyển sang phát triển One UI 9.5 ẢNH: SAMSUNG

Chuyên gia phân tích phần mềm Fahad Ali Javed đã phát hiện bản dựng One UI 9.5 [AZH3] trên Samsung Galaxy S27 Ultra [SM-S958U]. Đây là bản dựng đầu tiên được đưa lên máy chủ phần mềm gần 6 tháng trước khi sản phẩm chính thức ra mắt công chúng.

Trước đó, Samsung đã giới thiệu dòng điện thoại gập mới với giao diện One UI 9, dựa trên nền tảng Android 17. Quá trình triển khai bản cập nhật chính thức cho các thiết bị sẽ bắt đầu vào ngày 7.8, trong khi các thiết bị Galaxy cũ hơn sẽ nhận được bản cập nhật này vào tháng 9.2026.

One UI 9.5 được phát triển sớm hơn dự kiến

Giao diện One UI 9.5 cũng sẽ dựa trên Android 17, nhưng được thiết kế riêng cho các điện thoại Galaxy cao cấp thế hệ tiếp theo, tức dòng Galaxy S27. Bên cạnh đó, Samsung cũng sẽ nâng cấp nhiều thiết bị hiện có lên phiên bản Android 17 mới.

Review 3 tháng dùng Galaxy S26 Ultra Những tính năng AI khiến tôi không muốn tắt

Điều đáng chú ý là One UI 9.5 đang được phát triển sớm hơn so với các phiên bản trước. Sự xuất hiện này có thể mở ra khả năng chương trình Beta sẽ được khởi động vào khoảng tháng 11 tới. Theo dự kiến, dòng Galaxy S26 sẽ là những thiết bị đầu tiên được mời tham gia thử nghiệm Beta.

Sau khi One UI 9.5 ra mắt cùng loạt Galaxy S27, bản cập nhật này sẽ sớm được phát hành cho dòng Galaxy S26. Các thành viên cao cấp sẽ có quyền truy cập vào firmware nội bộ, từ đó có thể tiết lộ nhiều thông tin về phần mềm mới trước khi ra mắt chính thức.

Dòng Galaxy S27 dự kiến sẽ có 4 phiên bản: bản thường, Plus, Pro và Ultra. Phiên bản Pro là một sản phẩm mới, cạnh tranh trực tiếp với iPhone 18 Pro mà Apple dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới. Cả phiên bản Pro và Ultra của Galaxy S27 series đều được đồn đoán sẽ trang bị pin silicon-carbon được nâng cấp.