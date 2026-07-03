iPhone 18 Pro Max hé lộ pin khủng, Galaxy S27 Ultra khó có thể đứng yên

Nếu thông tin rò rỉ về dung lượng pin iPhone 18 Pro Max mới đây là chính xác, Samsung có thể sẽ phải gặp khó khăn nếu tiếp tục duy trì viên pin 5.000 mAh hiện tại. Đây là điều cần được chú ý, đặc biệt khi iPhone 17 Pro Max đã chứng tỏ sự vượt trội so với Galaxy S25 Ultra và S26 Ultra nhờ vào dung lượng pin lớn hơn.

iPhone 18 Pro Max sẽ trở thành chiếc iPhone có dung lượng pin lớn nhất từ trước đến nay? ẢNH: X/Jon Rettinger

Cụ thể, phiên bản eSIM của iPhone 17 Pro Max sở hữu viên pin 5.088 mAh, trong khi phiên bản SIM vật lý có pin dung lượng 4.823 mAh. Đặc biệt, theo các nguồn tin, iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị viên pin lên đến 5.425 mAh cho phiên bản eSIM, và 5.235 mAh cho phiên bản SIM vật lý.

Mặc dù sự khác biệt về thời lượng pin giữa Galaxy và iPhone trong năm ngoái không đáng kể, nhưng với mức dung lượng pin mới, Apple đang dần mở rộng khoảng cách này. iPhone 18 Pro Max sẽ có mức pin lớn hơn 10% so với Galaxy S26 Ultra, từ đó mang lại thời gian sử dụng lâu hơn cho người dùng.

Galaxy S27 Ultra cần gì để không bị 'lép vế' trước iPhone 18 Pro Max?

Để cạnh tranh với các sản phẩm của Apple, Galaxy S27 Ultra cần nâng cấp viên pin lên tối thiểu 5.500 mAh, tương đương mức tăng 10% so với Galaxy S26 Ultra, vốn chỉ có pin dung lượng 5.000 mAh mà Samsung duy trì trong nhiều năm liền. Ngay cả khi Samsung đang nỗ lực tối ưu hóa phần mềm và cải thiện phần cứng để nâng cao hiệu suất sử dụng pin, sự khác biệt về dung lượng vẫn là một thách thức lớn, gây ảnh hưởng đến cái nhìn của khách hàng đối với dòng Galaxy S cao cấp của Samsung.

Nhằm tạo cơ hội cho việc tích hợp pin lớn hơn, Samsung dự kiến sẽ thực hiện một số thay đổi lớn về cảm biến camera và thiết kế mô-đun vào năm tới. Cách làm này nhằm tạo thêm không gian cho các linh kiện khác, bao gồm cả viên pin lớn hơn, trong khi vẫn giữ nguyên công nghệ lithium-ion.