Điện thoại tân trang có nhanh hỏng hơn máy mới?

Ngoài các yếu tố như hư hỏng, hay rơi vỡ, tuổi thọ của điện thoại phụ thuộc nhiều vào tình trạng pin đã xuống cấp hay chưa. Theo khảo sát, thời gian sử dụng trung bình của người dùng iPhone cho đến khi pin giảm xuống dưới 80% hoặc cần nâng cấp thường dao động từ 3 đến 4 năm. Tương tự, người dùng điện thoại Galaxy cũng cho biết thiết bị của họ thường có tuổi thọ từ 3 đến 5 năm.

Khi quyết định mua một chiếc điện thoại, người tiêu dùng thường không muốn chi hàng chục triệu đồng chỉ để sử dụng sản phẩm trong vài tháng. Đó là lý do tại sao nhiều người vẫn cảm thấy do dự khi chọn mua điện thoại tân trang.

Mua điện thoại tân trang ngày càng phổ biến trong bối cảnh giá cả leo thang ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Chia sẻ của người dùng về điện thoại tân trang

Một cuộc thảo luận trên Reddit cho thấy nhiều người dùng đã có trải nghiệm tích cực với điện thoại tân trang, với tuổi thọ của chúng thường kéo dài từ 3 đến 5 năm. Một số người thậm chí đã sử dụng điện thoại tân trang cho đến khi hỏng.

Tuy nhiên, người dùng cũng cảnh báo rằng cần đảm bảo nhà sản xuất vẫn phát hành các bản cập nhật bảo mật quan trọng cho điện thoại đó, ngay cả khi pin và hiệu suất vẫn tốt. Một chiếc iPhone có thể trở nên lỗi thời sau 7 năm, trong khi điện thoại Android thường có vòng đời từ 2 đến 3 năm, ngoại trừ sản phẩm từ các nhà sản xuất như Samsung cung cấp các bản cập nhật bảo mật lên đến 7 năm. Về cơ bản, điều này gần như tương đương với việc mua máy mới.

Nhiều chia sẻ khuyến cáo người dùng nên chọn các mẫu đã được cung cấp trong 1 - 2 năm trước, nơi giá trị nhận được sẽ tạo sự cân bằng giữa ngân sách và tuổi thọ sử dụng. Ngay cả khi một số người dùng cho biết cảm thấy hối hận với quyết định của mình, việc điện thoại tân trang nhìn chung vẫn được coi là an toàn và có thể sử dụng trong vài năm.

Tình trạng pin là yếu tố người dùng nên quan tâm khi mua điện thoại tân trang ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Kinh nghiệm khi mua điện thoại tân trang

Để đảm bảo chất lượng, người dùng nên mua điện thoại tân trang trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc từ các nhà bán lẻ bên thứ ba có chứng nhận. Những sản phẩm này thường được kiểm tra kỹ lưỡng và phục hồi chức năng như mới, với pin mới hoặc có dung lượng trên 80%. Ngoài ra, thiết bị thường đi kèm với bảo hành lên đến 1 năm. Nếu mua qua các trang web bán hàng giữa người bán và người dùng như Chợ Tốt hoặc eBay, hãy chắc chắn đặt câu hỏi rõ ràng trước khi quyết định mua để tránh rủi ro.

Nếu mua một chiếc điện thoại tân trang còn hỗ trợ cập nhật bảo mật từ 1 đến 2 năm, người dùng chỉ xem đó là giải pháp tạm thời khi vẫn có thể sử dụng nó an toàn trong một thời gian ngắn. Hãy nhớ rằng, thời điểm mình mua là lúc điện thoại có thể đã cũ và sắp hết vòng đời. Đây là điều đặc biệt khi điện thoại cũ thường có xu hướng chậm dần theo thời gian.

Tóm lại, việc mua điện thoại tân trang có thể là một lựa chọn hợp lý, nhưng người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn những sản phẩm từ nguồn đáng tin cậy để đảm bảo chất lượng và an toàn.