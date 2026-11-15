Rau muống có những lợi ích gì đối với sức khỏe?

Theo Viện Nghiên cứu Thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Philippines, rau muống chứa chất xơ, protein, kali, sắt và beta-carotene. Đây là những thành phần dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong hoạt động bình thường của cơ thể.

Rau muống chứa chất xơ, protein, kali, sắt và beta-carotene. Đây là những thành phần dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong hoạt động bình thường của cơ thể Ảnh: P.H tạo từ AI

Hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột

Rau muống cung cấp chất xơ, giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và duy trì hoạt động tiêu hóa. Bổ sung đủ chất xơ từ rau xanh cũng góp phần hạn chế táo bón.

Chất xơ từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật như rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt còn có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cải thiện hệ vi sinh đường ruột và góp phần giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu), theo Harvard Health Publishing.

Giáo sư Eric Rimm, chuyên gia dinh dưỡng và dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng T.H. Chan thuộc Đại học Harvard (Mỹ), khuyến nghị ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ từ nguồn tự nhiên trong chế độ ăn, thay vì phụ thuộc vào thực phẩm bổ sung.

Bổ sung dưỡng chất có lợi cho mắt và miễn dịch

Rau muống chứa beta-carotene, hợp chất thực vật mà cơ thể có thể chuyển hóa thành vitamin A. Dưỡng chất này cần thiết cho thị lực, đặc biệt là khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu, đồng thời tham gia duy trì chức năng miễn dịch.

Bên cạnh đó, rau muống còn cung cấp một số vitamin và khoáng chất như vitamin C, sắt, kali và canxi. Vitamin C tham gia tổng hợp collagen và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch; trong khi kali góp phần điều hòa huyết áp và hoạt động của cơ bắp.

Chuyên gia dinh dưỡng Susan Campbell, thuộc Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết các loại rau lá xanh là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất như vitamin A, vitamin K và folate. Việc đa dạng các loại rau xanh trong khẩu phần giúp cơ thể nhận được nhiều vi chất cần thiết.

Ăn rau muống thế nào cho an toàn?

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng, nên chọn rau tươi, có nguồn gốc rõ ràng, rửa kỹ dưới vòi nước sạch và nấu chín. Không nên ăn rau muống sống, nhất là rau được thu hái từ nguồn nước không bảo đảm vệ sinh.

Đáng chú ý, rau muống có thể hấp thu các chất ô nhiễm từ môi trường sinh trưởng. Vì vậy, lựa chọn nguồn rau an toàn là điều cần thiết.

Rau muống có thể góp mặt thường xuyên trong bữa ăn, nhưng không nên chỉ tập trung vào một loại rau. Kết hợp đa dạng rau xanh, củ quả và thực phẩm khác sẽ giúp khẩu phần cân đối hơn.