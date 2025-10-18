Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Rhyder giới thiệu album đầu tay

Thạch Anh
Thạch Anh
18/10/2025 06:39 GMT+7

Rhyder chính thức phát hành album đầu tay mang tên Trap trên các nền tảng nhạc số. Đây là sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình với nhiều màu sắc mới trong âm nhạc của nam ca nhạc sĩ - rapper.

Album gồm 10 ca khúc do chính Rhyder sáng tác, kết hợp cùng những nhà sản xuất âm nhạc tên tuổi. "Dự án là cả quá trình dài nỗ lực của bản thân tôi cũng như ê kíp. Lúc nhìn thấy thành quả trên tay, tôi tin rằng những cố gắng này hoàn toàn xứng đáng", Rhyder cho hay.

Rhyder giới thiệu album đầu tay- Ảnh 1.

Rhyder chính thức phát hành album đầu tay mang tên Trap

Ảnh: NVCC


Điểm thú vị của 10 bài hát trong album chính là cách kể chuyện thông qua âm nhạc theo hình thức điểm kết thúc chính là điểm bắt đầu. "Album đầu tay có thể nói như một "đứa con tinh thần" mà tôi đã chăm sóc, yêu thương suốt nhiều năm thăng trầm của sự nghiệp. Về âm nhạc, tôi mong muốn đem nhiều thể loại vào trong một album, vừa như thử thách chính bản thân, vừa mang đến một trải nghiệm bất ngờ cho người yêu nhạc. Mong rằng bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy được giai điệu mà mình yêu thích trong dự án này", Rhyder nói.

Rhyder tên thật là Nguyễn Quang Anh, quán quân Giọng hát Việt nhí 2013. Sau thời gian tạm rời ánh đèn sân khấu để tập trung học tập và hoàn thiện giọng hát, kỹ năng, anh trở lại với nghệ danh Rhyder và ghi dấu ấn mạnh mẽ với Rap Việt 2023. Trong Anh trai "say hi" 2024, Rhyder đạt ngôi vị á quân, đồng thời vào đội hình nhóm nhạc 5 thành viên xuất sắc nhất. 

Khám phá thêm chủ đề

Rhyder album đầu tay nhạc số Rapper
