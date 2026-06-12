Rộ tin Mỹ định giảm mạnh máy bay, tàu chiến dành cho hoạt động của NATO

Kế hoạch của Mỹ bao gồm cắt giảm số lượng máy bay chiến đấu F-16 và F-15E từ khoảng 150 xuống còn 100, cũng như giảm số lượng máy bay trinh sát biển từ 26 xuống còn 15 và rút toàn bộ 8 máy bay tiếp nhiên liệu trên không cung cấp cho châu Âu trước đây, theo Reuters dẫn lại thông tin từ The New York Times.

Một chiếc chiến đấu cơ F-16 của Mỹ Ảnh: Không quân Mỹ

Tờ báo Mỹ cho rằng quyết định này sẽ hạn chế khả năng của NATO trong việc tiến hành các cuộc tấn công và giám sát tầm xa.

Kế hoạch cũng nhằm tái triển khai một tàu ngầm phóng tên lửa và một tàu sân bay, cùng với một số tàu chiến và hàng chục máy bay phản lực tham gia các nhiệm vụ của tàu sân bay. Ngoài ra, 1 trong 2 nhóm máy bay ném bom trước đây được giao nhiệm vụ phòng thủ châu Âu cũng có thể được bố trí lại.

Reuters chưa thể xác minh ngay lập tức thông tin từ The New York Times. NATO và Bộ Chiến tranh Mỹ chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Bộ Tư lệnh miền Đông Mỹ tuần trước thông báo sẽ "điều chỉnh quy mô" đóng góp của mình cho Mô hình Lực lượng NATO, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trong tháng trước, Reuters đưa tin chính phủ Mỹ dự định thu hẹp quy mô năng lực quân sự mà họ sẽ cung cấp cho các đồng minh trong một cuộc khủng hoảng lớn.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần cáo buộc các chính phủ châu Âu đầu tư không đủ vào quân đội của họ và dựa quá nhiều vào sự bảo vệ của Mỹ, đồng thời kêu gọi các đồng minh châu Âu lẫn châu Á tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP, theo Reuters.