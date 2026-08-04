Rộ tin Mỹ sắp đóng cửa cơ quan ngoại giao tại 5 nước

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington D.C. ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 4.8 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo với Quốc hội về kế hoạch đóng cửa một số cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, động thái thu hẹp hiếm hoi trong hoạt động ngoại giao toàn cầu của Mỹ.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ có kế hoạch đóng cửa các cơ quan đại diện tại Medan (Indonesia), Nagoya (Nhật Bản), Winnipeg (Canada), St. George's (Grenada) và Douala (Cameroon).

Động thái dự kiến này chưa từng được thông tin trước đây, đánh dấu trường hợp hiếm hoi Mỹ đóng cửa nhiều phái bộ ngoại giao trong một đợt thu hẹp quy mô không liên quan đến một sự kiện địa chính trị cụ thể nào.

Đầu năm ngoái, trong những tháng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu chuẩn bị đóng cửa nhiều cơ quan đại diện ở nước ngoài trong nỗ lực chuyển đổi bộ máy cho phù hợp với chương trình nghị sự "nước Mỹ trên hết" của ông.

Văn phòng Quản lý và Ngân sách đã ủng hộ một chương trình đóng cửa lớn hơn nữa, nhắm đến 30 phái bộ ngoại giao. Một số quan chức chính quyền đã lập luận rằng một số phái bộ ngoại giao nhỏ là không cần thiết và không hiệu quả về mặt chi phí.

Các thành viên Đảng Dân chủ cùng một số cựu quan chức chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia lập luận rằng việc cắt giảm tầm ảnh hưởng ngoại giao của Mỹ, cùng với việc giải thể Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), có nguy cơ làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Mỹ, đồng thời tạo ra khoảng trống nguy hiểm cho các đối thủ như Trung Quốc và Nga.

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Trả lời đề nghị bình luận, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một thông cáo không xác nhận việc đóng cửa nhưng cho biết trọng tâm là đảm bảo hoạt động ngoại giao của quốc gia được hiệu quả và thiết thực. Bộ này cũng cho biết thêm rằng họ cam kết tuân thủ các thủ tục thông báo của Quốc hội.

Trong thời kỳ chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, chính phủ Mỹ đã mở thêm một số phái bộ ngoại giao, tất cả đều nằm ở khu vực Thái Bình Dương, nơi Mỹ cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc.