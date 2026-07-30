Chuyện ngoại giao hy hữu

Với việc đến Brazil để dùng lời lẽ không tốt với tổng thống đương nhiệm và các thẩm phán của tòa án tối cao Brazil cũng như hậu thuẫn chiến dịch vận động tranh cử của cánh hữu, cực hữu và dân túy ở Brazil, Tổng thống Argentina Javier Milei đã công khai biến sân khấu ngoại giao thành đấu trường để truyền đi những oán trách cá nhân đối với lãnh đạo và chính quyền hiện tại ở quốc gia láng giềng, khác biệt rất rõ với những chuẩn mực ứng xử vốn được công nhận và tuân thủ chung trong ngoại giao thế giới lâu nay.

Tổng thống Argentina Javier Milei ảnh: reuters

Ông Milei làm như vậy không phải ngẫu hứng mà có chủ ý. Ông chủ ý ở ngay chính trên lãnh thổ Brazil công khai xung khắc về ý thức hệ với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, thể hiện ủng hộ ứng cử viên tổng thống thuộc phe cánh hữu, cực hữu và dân tộc chủ nghĩa ở Brazil, khích lệ phe này ở khắp Mỹ Latin trỗi dậy. Phía Brazil có lý do để coi đó là những hành động và phát ngôn động chạm trực tiếp đến chủ quyền quốc gia của Brazil và đến nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau trong ngoại giao.

Riêng lẻ thì chuyện này chỉ là bất hòa mới trong mối quan hệ song phương giữa hai nước Mỹ Latin. Nhưng nếu nó trở thành chuyện phổ biến ở khu vực hay trên thế giới thì hệ lụy thật sự khôn lường đối với ngoại giao, quan hệ giữa các quốc gia và pháp lý quốc tế. Đằng sau đó là một thực tế đáng báo động: ngoại giao, vốn từng được hình thành như một công cụ để dung hòa hòa bình và tạo dựng đồng thuận, kiến tạo hòa giải và hữu nghị giữa các quốc gia có hiềm khích hoặc khác biệt, nay lại đang bị biến đổi thành bối cảnh cho cuộc đấu văn hóa trong nước giữa hai quốc gia này.