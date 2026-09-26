Rộ tin Trung Quốc đang giữ lô linh kiện F-35 của Mỹ

Liên quan vụ Mỹ và Úc gần đây thông báo bị mất lô linh kiện máy bay chiến đấu F-35, Bloomberg ngày 24.9 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết chính quyền Trung Quốc đang lưu giữ lô hàng này.

Theo hãng tin, Công ty vận tải hàng không UPS là đơn vị phụ trách đưa lô hàng, gồm một nắp buồng lái và cửa khoang vũ khí của chiến đấu cơ F-35, từ Úc về Mỹ vào cuối tháng 5.

Nắp buồng lái của chiến đấu cơ F-35 ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Tuy nhiên, lô hàng bị chuyển hướng sang Hồng Kông và mất dấu một cách khó hiểu.

Sau khi tờ Politico đưa tin gần đây, chính quyền Mỹ và Úc đã chính thức xác nhận thông tin bị mất lô linh kiện.

Hôm 22.9, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles nói với CNN rằng Úc đã nắm thông tin và đang làm việc với phía Mỹ và Tập đoàn Lockheed Martin - nhà sản xuất máy bay F-35 - để điều tra.

Hai bộ phận bị mất được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar, giúp tăng cường năng lực tàng hình của loại chiến đấu cơ tiên tiến này. Tuy nhiên, ông Marles lại cho rằng theo hiểu biết của ông, không có bộ phận nhạy cảm nào trong lô hàng bị mất.

Một chiếc F-35C mở cửa khoang vũ khí dưới bụng trong lúc bay ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói vụ việc lần này thuộc trách nhiệm của Mỹ và Lockheed Martin "với tư cách là nhà thầu chính và nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu", bổ sung rằng Canberra "cực kỳ nghiêm túc" trong việc bảo vệ các công nghệ mật và hạn chế xuất khẩu.

Lockheed Martin nhấn mạnh tập đoàn tuân thủ đúng quy định do Bộ Chiến tranh và Cơ quan Hậu cần quốc phòng Mỹ đặt ra và đã chọn đơn vị chuyên chở phù hợp với tiêu chuẩn của chính phủ.

Lầu Năm Góc cho biết linh kiện bị mất là những thiết bị bị hỏng và cơ quan đang làm việc với các bên liên quan để thu hồi, điều tra sự cố và thiết lập biện pháp ngăn ngừa tái diễn.

Trung Quốc và UPS chưa bình luận về thông tin của Bloomberg.

F-35 là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, chỉ được Mỹ xuất khẩu cho những đồng minh và đối tác thân cận. Vụ thất lạc lô hàng đã kích hoạt các cuộc điều tra từ Quốc hội Mỹ giữa lo ngại về khả năng rò rỉ công nghệ nhạy cảm.