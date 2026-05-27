Rộ trend 'chiên trứng bằng nắng' giữa trời nắng nóng, liệu có chín và ăn được không?

Trên TikTok, nhiều video chiên trướng bằng nắng. Nguyễn Quốc Bảo (24 tuổi, ngụ P.Chương Mỹ, Hà Nội; trước là TT.Chúc Sơn, H.Chương Mỹ) quay video, trong đó đặt một chiếc chảo nhỏ lên yên xe máy dựng ngoài sân rồi đập trứng vào để quay video đăng TikTok. Sau khoảng hơn 20 phút, phần lòng trắng chuyển màu đục nhẹ.

"Lúc đó thấy trên mạng ai cũng làm nên mình thử cho vui. Đúng là trứng có thay đổi nhưng không giống chiên bằng bếp gas. Phần dưới hơi se lại còn phía trên vẫn sống", Bảo kể.

Tương tự, Trần Minh Anh (27 tuổi, ngụ ở P.Nghĩa Đô, Hà Nội; trước là P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy) cũng mang chảo ra trời nắng để thử nghiệm. Sau gần nửa tiếng dưới nắng gắt, phần lòng đỏ vẫn lỏng.

"Bọn mình tưởng trời nóng vậy chắc chiên được thật, nhưng cuối cùng chỉ hơi nóng và tanh. Có bạn định ăn thử nhưng tụi mình cản lại", Minh Anh nói.

Còn trên Facebook cũng có nhiều video clip thu hút nhiều lượt xem với những câu như "nóng tới mức chiên được trứng", "không cần bếp vẫn nấu ăn được". Một số video còn dùng nhiệt kế đo bề mặt mái tôn lên đến hơn 50 - 60 độ C.

Có người khẳng định "trứng chín thật", số khác lại cho rằng đây chỉ là hiện tượng đông nhẹ ở bề mặt, không thể ăn được. Trào lưu này cũng kéo theo nhiều tranh luận về mức độ nguy hiểm khi đứng ngoài trời nắng quá lâu để quay video, thử nghiệm.

"Không phải cứ nóng là trứng chín an toàn"

Bà Lê Thị Kim Liên, chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm dinh dưỡng, Công ty HealthPuls (xã Đông Thạnh, TP.HCM), cho biết protein trong trứng bắt đầu biến tính ở mức nhiệt khoảng 62-70 độ C. Tuy nhiên, để trứng chín đều và tiêu diệt vi khuẩn gây hại cần duy trì nhiệt ổn định trong một khoảng thời gian nhất định.



"Bề mặt kim loại dưới nắng có thể rất nóng nhưng nhiệt truyền không đều. Phần tiếp xúc trực tiếp có thể đông nhẹ, trong khi bên trong vẫn sống. Điều này không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm", bà Liên phân tích.

Bà Liên nói: "Nhiều người nhầm lẫn giữa cảm giác "nắng rát" và khả năng nấu chín thực phẩm. Thực tế, nhiệt độ không khí ngoài trời dù 39 - 40 độ C vẫn thấp hơn nhiều so với nhiệt độ cần thiết để chiên nấu thông thường".

Còn theo chuyên gia ẩm thực Đỗ Hồng Vinh, làm việc tại nhà hàng ở số 216 Võ Văn Ngân (P.Thủ Đức, TP.HCM), việc trứng đổi màu dưới nắng nóng chỉ là phản ứng nhiệt ở bề mặt chứ không thể xem là một quá trình nấu chín hoàn chỉnh như khi sử dụng bếp.

Theo ông Vinh, trong nấu ăn, yếu tố quan trọng không chỉ là nhiệt độ cao mà còn là khả năng duy trì nhiệt ổn định và phân bổ đều để thực phẩm chín từ trong ra ngoài.

"Chiên một quả trứng tưởng đơn giản nhưng để đạt độ chín an toàn, nhiệt phải đủ mạnh và liên tục. Khi đặt ngoài trời nắng, phần đáy tiếp xúc với kim loại có thể nóng lên nhanh, nhưng phần trên vẫn sống, dễ tanh và tiềm ẩn nguy cơ vi khuẩn", ông Vinh phân tích.

Ông Vinh cũng cho rằng nhiều video trên mạng tạo cảm giác "trứng đã chín hoàn toàn" do góc quay hoặc hiệu ứng hình ảnh, trong khi thực tế kết cấu món ăn chưa đạt mức có thể sử dụng.

"Ẩm thực không phải trò thử vận may. Thực phẩm chế biến ngoài môi trường nắng nóng, bụi bẩn, khói xe… càng khó đảm bảo vệ sinh. Người trẻ nên xem đây là nội dung giải trí thay vì làm theo rồi ăn thử", ông Vinh nói.

Vị chuyên gia nhận định các trào lưu liên quan thời tiết cực đoan dễ thu hút tương tác vì đánh vào tâm lý tò mò, nhưng nếu thiếu hiểu biết về an toàn thực phẩm hoặc sức khỏe, người tham gia có thể gặp rủi ro không đáng có.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên ăn thực phẩm được "làm chín" bằng nhiệt ngoài trời theo kiểu tự phát vì khó đảm bảo an toàn vệ sinh.

Kỹ sư môi trường Trần Quốc Chí Nam, Công ty TNHH Green Axis (P.Khánh Hội, TP.HCM), cho rằng điều đáng lo không nằm ở quả trứng mà ở việc nhiều người cố đứng giữa trời nắng gay gắt hàng chục phút chỉ để quay video theo trend.

"Nhiệt độ mặt đường, mái tôn hay nắp capo ô tô có thể cao hơn nhiệt độ không khí rất nhiều. Nếu phơi nắng quá lâu, cơ thể dễ mất nước nhanh, kiệt sức hoặc sốc nhiệt", ông Nam cảnh báo.

Cũng theo ông Nam, ngoài nguy cơ sức khỏe, nhiều video bắt trend còn tiềm ẩn rủi ro cháy nổ khi đặt chảo hoặc vật kim loại lên xe máy, ô tô đang hấp nhiệt. Một số người thử nghiệm ngay ngoài đường, khu vực không có bóng râm, dễ dẫn đến tai nạn.

Ông Nam nhấn mạnh rằng nắng nóng hiện nay là vấn đề đáng lo về sức khỏe và biến đổi khí hậu, không nên biến nó thành trò thử thách thiếu kiểm soát chỉ để câu view.