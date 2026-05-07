Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Robot đầu tiên quy y ở Hàn Quốc
Video Thế giới

Robot đầu tiên quy y ở Hàn Quốc

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
07/05/2026 20:00 GMT+7

Lễ thọ giới đầu tiên dành cho cho robot hình người đã được tổ chức tại chùa Jogye ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 6.5, trước thềm Phật Đản.

Các nhà sư tại Hàn Quốc vừa làm lễ thọ giới đầu tiên dành cho người máy tại chùa Jogye ở Seoul vào ngày 6.5. Robot hình người này đã được ban pháp danh là Gabi.

Mang đôi giày đen giản dị và mặc bộ lễ phục truyền thống, người máy cao khoảng 1,3 m đứng trước các nhà sư và ni cô để tuyên thệ quy y Phật giáo, trong buổi lễ được tổ chức trước thềm Phật đản.

Người máy chắp tay cúi chào các nhà sư chủ trì buổi lễ, rồi được một nhà sư đeo lên một tràng hạt 108 hạt và dán một miếng dán thay cho nghi lễ truyền thống vốn yêu cầu dùng hương chạm nhẹ lên cánh tay.

Robot đầu tiên quy y ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Robot Gabi (giữa) tạo dáng chụp ảnh cùng các nhà sư và ni cô tại lễ thọ giới ở chùa Jogye (Seoul, Hàn Quốc), ngày 6.5.2026

ẢNH: REUTERS

Sau đó, nhà sư nêu ra năm giới luật nhưng đã được điều chỉnh cho phù hợp với người máy. Những giới luật đó gồm tôn trọng sự sống và không làm tổn hại sự sống, không làm hư hại những người máy và đồ vật khác, tuân theo con người và không cãi lại, không hành xử hoặc nói năng theo cách dối trá, và cuối cùng là tiết kiệm năng lượng, không sạc quá mức.

Robot Gabi dự kiến sẽ tham dự lễ hội đèn lồng vào cuối tháng này cùng với các robot khác.

Tin liên quan

Trung Quốc tung robot 'chiến lang' vào huấn luyện quân sự

Trung Quốc tung robot 'chiến lang' vào huấn luyện quân sự

Những robot bốn chân mang súng trên lưng, sát cánh cùng binh sĩ Trung Quốc, tiến qua màn khói dày đặc, vượt qua những địa hình gập ghềnh, rồi tấn công mục tiêu.

Khám phá thêm chủ đề

robot Quy y robot hòa thượng Hàn Quốc Seoul Gabi chùa Jogye thọ giới Phật đản quy y Phật giáo Phật giáo Nhà sư ni cô robot hình người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận