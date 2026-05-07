Robot đầu tiên quy y ở Hàn Quốc

Các nhà sư tại Hàn Quốc vừa làm lễ thọ giới đầu tiên dành cho người máy tại chùa Jogye ở Seoul vào ngày 6.5. Robot hình người này đã được ban pháp danh là Gabi.

Mang đôi giày đen giản dị và mặc bộ lễ phục truyền thống, người máy cao khoảng 1,3 m đứng trước các nhà sư và ni cô để tuyên thệ quy y Phật giáo, trong buổi lễ được tổ chức trước thềm Phật đản.

Người máy chắp tay cúi chào các nhà sư chủ trì buổi lễ, rồi được một nhà sư đeo lên một tràng hạt 108 hạt và dán một miếng dán thay cho nghi lễ truyền thống vốn yêu cầu dùng hương chạm nhẹ lên cánh tay.

Robot Gabi (giữa) tạo dáng chụp ảnh cùng các nhà sư và ni cô tại lễ thọ giới ở chùa Jogye (Seoul, Hàn Quốc), ngày 6.5.2026 ẢNH: REUTERS

Sau đó, nhà sư nêu ra năm giới luật nhưng đã được điều chỉnh cho phù hợp với người máy. Những giới luật đó gồm tôn trọng sự sống và không làm tổn hại sự sống, không làm hư hại những người máy và đồ vật khác, tuân theo con người và không cãi lại, không hành xử hoặc nói năng theo cách dối trá, và cuối cùng là tiết kiệm năng lượng, không sạc quá mức.

Robot Gabi dự kiến sẽ tham dự lễ hội đèn lồng vào cuối tháng này cùng với các robot khác.