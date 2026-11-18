Bộ Quốc phòng Nga xác nhận chiếc An-12 gặp nạn trong chuyến bay theo lịch trình ngày 17.11, rơi xuống khu vực không có dân cư gần thành phố Kemerovo - cách Moscow khoảng 3.000 km về phía đông.

"Máy bay rơi xuống một khu vực hoang vắng. Trên máy bay có 19 người, bao gồm cả phi hành đoàn; tất cả đều thiệt mạng", theo Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga.

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại khoảnh khắc một chiếc máy bay rơi gần làng Yagunovo thuộc vùng Kemerovo, Nga ngày 17.11.2026 ẢNH: REUTERS

Kết quả đánh giá ban đầu nghiêng về khả năng thiết bị gặp trục trặc kỹ thuật. Một ủy ban thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã được cử đến hiện trường để điều tra nguyên nhân và làm rõ các tình tiết vụ tai nạn.

Trước đó, Thống đốc vùng Kemerovo Ilya Seredyuk thông báo trên nền tảng Telegram về một vụ tai nạn hàng không gần làng Yagunovo. Ông cho biết máy bay đang bay qua khu vực thì gặp nạn.

Video do ông Seredyuk công bố cho thấy nhiều xe cứu hỏa và cứu thương được điều động đến hiện trường trong đêm. Lực lượng cứu hộ sau đó đã dập tắt đám cháy và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Kênh tin tức Baza trên Telegram đưa tin rằng rò rỉ nhiên liệu hàng không có thể là nguyên nhân. Theo The Moscow Times, máy bay có thể đã gặp nạn khi đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp trên đường bay từ thành phố Novosibirsk đến thành phố Kansk (đều thuộc vùng Siberia).

Theo Hãng tin RIA Novosti, Ủy ban điều tra Nga cũng mở cuộc điều tra về khả năng vi phạm các quy định an toàn bay - thủ tục thường được tiến hành sau những vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng.

An-12 là máy bay vận tải quân sự sử dụng 4 động cơ tuabin cánh quạt, được Liên Xô đưa vào hoạt động từ cuối thập niên 1950. Hơn 1.000 chiếc đã được sản xuất và một số vẫn đang phục vụ tại Nga cùng nhiều quốc gia khác, theo hãng tin AP.