Rơi máy bay ở Florida: Chiếc Learjet có thể đã vỡ tung trước khi đâm xuống đất

Quả cầu lửa bốc lên sau khi chiếc Learjet đâm xuống khu dân cư của hạt Palm Beach (bang Florida, Mỹ) hôm 1.11 ảnh: reuters

Đài ABC News dẫn lời thành viên NTSB Tom Chapman thông tin tại cuộc họp báo ở West Palm Beach (bang Florida) chiều 2.11 (giờ địa phương) rằng có vẻ như chiếc máy bay lao xuống Florida đã vỡ trước khi va chạm. Ông dự báo sẽ tìm được một số bộ phận của phi cơ ở những địa điểm cách khá xa vị trí va chạm.

Theo ông Chapman, trước khi máy bay bắt đầu lao xuống từ độ cao khoảng 10.668 m và phát tín hiệu khẩn cấp cho đài kiểm soát không lưu, hai thành viên phi hành đoàn đã báo cáo máy bay xảy ra tình trạng đóng băng, trong khi nhiễu động không khí ở mức trung bình.

Giới chức NTSB chưa có con số chính thức về vận tốc của chiếc Learjet, nhưng máy bay đã lao xuống ở tốc độ cao trước khi đâm xuống đường ở khu vực dân cư.

Máy bay phản lực lao xuống nổ tung ở Florida, 9 người thiệt mạng

Ông Chapman cũng cho biết theo hồ sơ bảo trì, máy bay được trang bị thiết bị ghi âm buồng lái. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thiết bị này vẫn còn trên máy bay trong chuyến bay cuối cùng hay không.

Còn theo Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc Learjet 60 hai động cơ gặp nạn tại hạt Palm Beach sau khi lao xuống đất với tốc độ khoảng 384 km/giờ. Vụ va chạm tạo ra một hố lớn trên mặt đường.

Ngoài 2 thành viên phi hành đoàn và 7 hành khách thiệt mạng trong tai nạn máy bay, một người đàn ông ngồi trong ô tô trên đường đã bị chấn thương chân.

Những hình ảnh và video lan truyền trên mạng cho thấy máy bay lao xuống đất bằng phần mũi. Cú va chạm để lại một hố lớn gần một khu trung tâm mua sắm.