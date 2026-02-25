Rơi trực thăng 15 người chết, một chú chó sống sót kỳ diệu

Hiện trường vụ rơi trực thăng hôm 22.2 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 25.2 dẫn một nguồn tin từ lực lượng Không quân Peru cho biết một chú chó nhỏ sống sót trong vụ rơi trực thăng quân sự ở miền nam nước này khiến toàn bộ 15 người thiệt mạng.

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy chú chó màu caramel giữa đống đổ nát của chiếc trực thăng Mi-17 bị rơi hôm 22.2. Nó nằm cạnh thi thể chủ nhân của mình là đại tá Javier Nole (50 tuổi), người đang ở trên máy bay cùng vợ và hai con gái.

"Đó là thú cưng của đại tá Nole, chỉ còn nó sống sót", theo nguồn tin ẩn danh. Truyền thông địa phương đưa tin chú chó có vẻ không bị thương, nhưng để đề phòng, nó đã được đưa đến một phòng khám thú y.

Bảy trẻ em nằm trong số 15 người thiệt mạng khi chiếc trực thăng rơi tại vùng Arequipa ở Peru. Nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 3 tuổi. Trực thăng này gần đây được điều động tham gia các hoạt động cứu hộ nạn nhân lũ lụt tại khu vực trên.

"Lực lượng cứu hộ đã xác nhận cái chết của 4 thành viên phi hành đoàn… cũng như 11 hành khách có mặt trên khoang", thông cáo của không quân cho biết.

Trực thăng cất cánh từ thành phố Pisco, thuộc vùng Ica của Peru và dự kiến hạ cánh xuống một căn cứ ở vùng Arequipa vào khoảng 16 giờ 20 ngày 22.2 (giờ địa phương).

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đêm và xác định vị trí xác trực thăng vào khoảng 6 giờ 30 ngày 23.2, cách Pisco hơn 300 km. Vị trí xảy ra vụ việc nằm gần Chala Viejo, một thị trấn gần bờ Thái Bình Dương ở Arequipa. Không quân Peru đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn.