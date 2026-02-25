Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Rơi trực thăng 15 người chết, một chú chó sống sót kỳ diệu

Khánh An
Khánh An
25/02/2026 08:09 GMT+7

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy chú chó nhỏ nằm cạnh thi thể chủ nhân, giữa đống đổ nát của chiếc trực thăng Mi-17 bị rơi ở Peru hôm 22.2.

Chó sống sót kỳ diệu trong vụ rơi trực thăng khiến 15 người chết ở Peru - Ảnh 1.

Hiện trường vụ rơi trực thăng hôm 22.2

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 25.2 dẫn một nguồn tin từ lực lượng Không quân Peru cho biết một chú chó nhỏ sống sót trong vụ rơi trực thăng quân sự ở miền nam nước này khiến toàn bộ 15 người thiệt mạng.

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy chú chó màu caramel giữa đống đổ nát của chiếc trực thăng Mi-17 bị rơi hôm 22.2. Nó nằm cạnh thi thể chủ nhân của mình là đại tá Javier Nole (50 tuổi), người đang ở trên máy bay cùng vợ và hai con gái.

"Đó là thú cưng của đại tá Nole, chỉ còn nó sống sót", theo nguồn tin ẩn danh. Truyền thông địa phương đưa tin chú chó có vẻ không bị thương, nhưng để đề phòng, nó đã được đưa đến một phòng khám thú y.

Bảy trẻ em nằm trong số 15 người thiệt mạng khi chiếc trực thăng rơi tại vùng Arequipa ở Peru. Nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 3 tuổi. Trực thăng này gần đây được điều động tham gia các hoạt động cứu hộ nạn nhân lũ lụt tại khu vực trên.

"Lực lượng cứu hộ đã xác nhận cái chết của 4 thành viên phi hành đoàn… cũng như 11 hành khách có mặt trên khoang", thông cáo của không quân cho biết.

Trực thăng cất cánh từ thành phố Pisco, thuộc vùng Ica của Peru và dự kiến hạ cánh xuống một căn cứ ở vùng Arequipa vào khoảng 16 giờ 20 ngày 22.2 (giờ địa phương).

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đêm và xác định vị trí xác trực thăng vào khoảng 6 giờ 30 ngày 23.2, cách Pisco hơn 300 km. Vị trí xảy ra vụ việc nằm gần Chala Viejo, một thị trấn gần bờ Thái Bình Dương ở Arequipa. Không quân Peru đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin liên quan

Rơi trực thăng tập trận, 2 quân nhân Hàn Quốc thiệt mạng

Rơi trực thăng tập trận, 2 quân nhân Hàn Quốc thiệt mạng

Hàn Quốc đã tạm đình chỉ hoạt động toàn bộ phi đội trực thăng quân sự AH-1S Cobra sau khi một chiếc gặp tai nạn trong cuộc tập trận, khiến 2 quân nhân thiệt mạng.

Rơi trực thăng y tế trên cao tốc Mỹ, 3 người nguy kịch

Rơi trực thăng quân sự ở Ghana, hai bộ trưởng thiệt mạng

Khám phá thêm chủ đề

rơi trực thăng chó Sống sót Peru MI-17 Javier Nole Arequipa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận