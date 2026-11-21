Trở lại thi đấu ngày 21.11, Cristiano Ronaldo nhanh chóng để lại dấu ấn trong cuộc đối đầu giữa Al Nassr và Al Ahli tại Saudi Pro League. Tuy nhiên, trận đấu tưởng chừng sẽ trở thành màn trình diễn đáng nhớ của siêu sao 41 tuổi lại khép lại bằng thất bại 1-3 đầy thất vọng.

Làm khách trên sân của Al Ahli, đội bóng đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, Al Nassr nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu. Ronaldo một lần nữa được kỳ vọng trở thành điểm tựa trên hàng công.

Ngay phút 14, chân sút người Bồ Đào Nha đã lên tiếng bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Al Nassr. Pha lập công không chỉ mang lại lợi thế sớm cho đội khách mà còn giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 986, theo cách thống kê được Saudi Pro League ghi nhận.

Chỉ 4 phút sau, Ronaldo đứng trước cơ hội nhân đôi cách biệt khi Al Nassr được hưởng quả phạt đền. Nếu tận dụng thành công, đội khách sẽ dẫn trước 2-0 ngay trong khoảng thời gian đầu trận, qua đó có thêm lợi thế để kiểm soát cuộc đối đầu.

Ronaldo ghi bàn thứ 986 nhưng sút hỏng phạt đền, Al Nassr thua ngược cay đắng

Tuy nhiên, từ khoảng cách 11 m, Ronaldo lại đưa bóng trúng cột dọc. Cơ hội thuận lợi nhất để Al Nassr nới rộng cách biệt trôi qua đầy đáng tiếc.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai liên tiếp Ronaldo thực hiện không thành công một quả phạt đền trong thời gian gần đây. Với một cầu thủ nổi tiếng bởi khả năng dứt điểm và kinh nghiệm thi đấu như Ronaldo, việc liên tiếp bỏ lỡ trên chấm 11 m càng khiến anh trở thành tâm điểm chú ý.

Tình huống này cũng tạo ra bước ngoặt quan trọng về mặt thế trận. Thay vì phải đối mặt với cách biệt 2 bàn, Al Ahli vẫn duy trì được hy vọng và từng bước lấy lại sự chủ động.

Đội chủ nhà gia tăng sức ép, tổ chức nhiều pha tấn công nguy hiểm và buộc hàng phòng ngự Al Nassr phải liên tục chống đỡ. Những nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 45, khi Galeno ghi bàn quân bình tỷ số 1-1, đưa trận đấu trở về thế cân bằng trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, Al Ahli tiếp tục duy trì thế trận tích cực. Trong khi đó, Al Nassr gặp nhiều khó khăn trong việc tái lập sức ép lên khung thành đối phương. Ronaldo cũng không còn tạo được nhiều tình huống nguy hiểm khi bị các cầu thủ phòng ngự đội chủ nhà theo kèm chặt chẽ.

Phút 71, Al Ahli được hưởng phạt đền và Ivan Toney không bỏ lỡ cơ hội, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Khác với Ronaldo ở hiệp 1, tiền đạo người Anh thực hiện thành công nhiệm vụ trên chấm 11 m, giúp Al Ahli hoàn tất màn đảo ngược tỷ số.

Chỉ 4 phút sau, Roger Ibanez tiếp tục ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-1. Hai bàn thắng trong khoảng thời gian ngắn khiến Al Nassr gần như không còn cơ hội xoay chuyển tình thế.

Những phút cuối, đội khách nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể tạo ra khác biệt. Ronaldo cũng không có thêm đóng góp đáng kể trên hàng công. Theo diễn biến được ghi nhận, anh còn rời sân sớm sau trận đấu, trong bối cảnh Al Nassr phải nhận thất bại đáng thất vọng.