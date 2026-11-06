Ronaldo nối gót Messi nói lời chia tay đội tuyển, người trẻ tiếc nuối điều gì?

Cuộc chiến song mã đến đoạn kết

Mở đầu đoạn video, Ronaldo chậm rãi: "Gửi người dân Bồ Đào Nha, ngày hôm nay đã đến, ngày tôi trao lại chiếc áo đấu và tấm băng đội trưởng của đội tuyển quốc gia; những điều không chỉ thuộc về riêng tôi, mà thuộc về tất cả chúng ta…".

Ronaldo đăng tải video nói lời chia tay đội tuyển lên trang cá nhân Facebook ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn video của Ronaldo đã thu hút hơn 2,8 triệu lượt tương tác, 219 ngàn lượt bình luận và 243 ngàn lượt chia sẻ trên 1 nền tảng là Facebook. Tại nền tảng Instagram, tài khoản của siêu sao người Bồ Đào Nha có đến 679 triệu lượt theo dõi, phía dưới bài đăng, nhiều cầu thủ bày tỏ tâm tình tri ân đến cầu thủ này.

"Pra sempre o número 1!!!!" (tạm dịch: Mãi mãi là số 1), bình luận của Vinicius Jr, một cầu thủ hiện đang thuộc biên chế Real Madrid và coi Ronaldo (CR7) là thần tượng lớn nhất, thu hút 1,4 triệu lượt tương tác.

Ronaldo và Messi đã cùng nhau cống hiến cho người hâm mộ làng túc cầu trên thế giới thứ bóng đá đỉnh cao, thượng hạng. Thế nhưng, cả hai đều chọn khép lại sự nghiệp thi đấu ở cấp độ đội tuyển trong cùng 1 năm làm cho đoạn băng "Recap" 2026 của người trẻ mê bóng đá phủ lên một nốt trầm đầy xao xuyến.

Đối với Messi, trận đấu vào ngày 7.10.2026 vừa qua đã khép lại 21 năm cống hiến cho đội tuyển xứ Tango của huyền thoại này. Trong khi đó, sau đoạn video tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia được CR7 đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân vào khoảng 17 giờ, ngày 5.11 (theo giờ Việt Nam) đã đánh dấu kết thúc 23 năm anh gắn bó với màu áo Bồ Đào Nha.

Người hâm mộ nhớ gì về hai huyền thoại?

Phan Vũ (27 tuổi), ngụ ở đường Dương Đình Hội, P.Phước Long, TP.HCM, một người hâm mộ cuồng nhiệt của CR7 ngậm ngùi tiếc nuối khi thần tượng chưa đạt được chức vô địch World Cup.

"Mình theo dõi cuộc cạnh tranh giữa Ronaldo và Messi từ khoảng năm 2012. Đó là khoảng thời gian bóng đá thế giới chứng kiến hai cầu thủ liên tục tạo nên những màn trình diễn không tưởng. Họ đã đạt được gần như tất cả những danh hiệu cao quý nhất, cống hiến những năm tháng tuổi trẻ cho bóng đá và để lại di sản không thể thay thế", Vũ chia sẻ.

Ngày 5.11, Ronaldo chính thức nói lời giã từ màu áo bã trầu của tuyển Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Còn với Phạm Minh Hưng, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nam sinh cho rằng cả hai huyền thoại đã có đoạn kết tương đối trọn vẹn với nguồn di sản khổng lồ.

"Ronaldo đại diện cho ý chí, sức mạnh, sự quyết tâm và khát khao chinh phục. Trong khi Messi khiến người xem ngưỡng mộ bởi kỹ thuật, khả năng sáng tạo và tư duy chơi bóng thiên tài", Hưng nói, đồng thời nam sinh khẳng định đây là cuộc cạnh tranh khốc liệt, tích cực mà bóng đá thế giới sẽ rất khó tìm được lần thứ hai.

Gần 10 năm theo dõi Ronaldo, Chìu Chánh Phùng, sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đầy nuối tiếc khi biết tin thần tượng chia tay đội tuyển, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

"Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc Ronaldo gặp chấn thương trong trận chung kết EURO 2016, phải rời sân trong nước mắt. Rồi những dấu ấn tự hào khi chinh phục chính giải đấu đó, cùng Nations League 2019. Cũng không thể phủ nhận Messi khi hoàn thành giấc mơ World Cup cùng Argentina vào năm 2022. Điều kiến tôi nhớ mãi chính là bầu không khí cạnh tranh đỉnh cao giữa hi cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ", nữ sinh tâm sự.

Nguyễn Minh Tiến (21 tuổi), ngụ tại đường Nguyễn Thái Bình, P.Bảy Hiền, TP.HCM, một người ủng hộ Messi cũng có những chia sẻ đầy cảm xúc: "Mọi trận đấu đối đầu giữa hai huyền thoại này đều rất náo nhiệt và máu lửa, tuy nhiên khi kết thúc trận đấu, những cái bắt tay của 2 người đồng nghiệp với nhau lại là điều mà mình thấy trân quý nhất. Có nhiều người so sánh giữa hai cầu thủ, nhưng để trở thành huyền thoại thì cả hai đều phải nỗ lực và sự nỗ lực nhiều gấp bội so với những cầu thủ còn lại".

Thạc sĩ Trần Phước Thiện, trợ giảng tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, nhận định sự kiện này tạo ra nhiều cảm xúc với người hâm mộ bóng đá nói chung, vì hai huyền thoại từ lâu đã trở thành những nhân vật gắn bó với một phần ký ức và hành trình trưởng thành của họ.

"Điều người hâm mộ nuối tiếc có thể không phải là sự biến mất của hai cầu thủ, mà là sự kết thúc của một hình thức hiện diện đã gắn bó với họ trong suốt nhiều năm", ông Thiện nói.

Ông Thiện cũng cho rằng điều này trở thành ý nghĩa liên hệ cho người trẻ, không chỉ sự kiện này mà những sự kiện khác hoặc hành trình cuộc sống không phủ nhận cảm xúc tiếc nuối, người trẻ hoàn toàn có thể buồn, nhớ, trân trọng những điều đã qua nhưng đồng thời vẫn mở lòng với những trải nghiệm mới.



