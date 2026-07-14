Tốt nghiệp giữa mùa World Cup, sinh viên nhận bằng cùng... Messi, Ronaldo

Mang theo dấu ấn của thần tượng trong ngày tốt nghiệp

Tại lễ tốt nghiệp mới đây của Trường ĐH Đại Nam, Lê Thu Thúy, tân cử nhân ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, mang theo chiếc áo có in tên Messi và số 10 lên sân khấu nhận bằng.

Thúy mang theo chiếc áo in tên Lionel Messi lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: THÚY CUNG CẤP

Thúy cho biết đã hâm mộ Messi từ năm 2015, khi thường xuyên xem bóng đá cùng ông nội. Từ đó, cầu thủ người Argentina trở thành nguồn cảm hứng, đồng hành suốt tuổi trẻ của cô.

"Ngay từ khi còn học THPT, mình đã nghĩ nếu một ngày tốt nghiệp với thành tích thật tốt thì sẽ mang áo Messi lên sân khấu. May mắn là mình đạt danh hiệu cử nhân xuất sắc và thực hiện được lời hứa với chính mình", Thúy chia sẻ.

Nữ sinh kể khi giơ cao chiếc áo trên sân khấu đã nhận được những tràng reo hò, tiếng vỗ tay từ bạn bè. Bức ảnh sau đó cũng được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Thúy cho biết mùa tốt nghiệp năm nay diễn ra đúng thời điểm World Cup nên khoảnh khắc ấy càng trở nên ý nghĩa. "Không khí World Cup khiến tình yêu bóng đá trong mình càng rõ nét hơn. Nhưng lý do lớn nhất vẫn là vì hình ảnh của Messi đã đồng hành suốt thanh xuân của mình. Đúng dịp tốt nghiệp lại trùng với World Cup nên mình muốn lưu giữ một bức ảnh kết hợp giữa cột mốc trưởng thành của bản thân và niềm đam mê bóng đá", nữ cử nhân chia sẻ.

Hùng mang theo áo của thần tượng khi nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: HÙNG CUNG CẤP

Cùng ngành học với Thúy tại Trường ĐH Đại Nam, tân cử nhân Nguyễn Mạnh Hùng cũng mang áo đội tuyển Argentina in tên Messi lên sân khấu nhận bằng. Nam sinh cho biết dù lễ tốt nghiệp có diễn ra vào cùng thời điểm với các trận đấu World Cup hay không, cậu vẫn sẽ làm điều đó.

"Đơn giản vì mình là fan Messi và muốn lưu giữ khoảnh khắc quan trọng nhất của thời sinh viên theo cách của riêng mình", Hùng chia sẻ.

Theo Hùng, chiếc áo không có giá trị vật chất đặc biệt nhưng là một phần thanh xuân. “Khi giơ áo lên, cả hội trường reo hò, thầy cô cũng mỉm cười hưởng ứng khiến mình rất vui và bất ngờ”, Hùng nói.

Không chỉ là chiếc áo mà còn là một phần thanh xuân

Không chỉ có những người hâm mộ Messi, nhiều fan của Cristiano Ronaldo cũng mang theo áo của thần tượng trong ngày tốt nghiệp. Lê Văn Tùng, sinh viên Trường ĐH Đại Nam, quyết định giơ cao chiếc áo số 7 khi lên nhận bằng dù Ronaldo đã dừng bước tại World Cup.

Tùng mang áo in tên cầu thủ Ronaldo lên nhận bằng như lời tri ân thần tượng đã truyền cảm hứng suốt nhiều năm qua ẢNH: TÙNG CUNG CẤP

"Với mình, World Cup chưa bao giờ là thước đo duy nhất để định nghĩa sự vĩ đại của Ronaldo. Hành trình của anh ấy ở giải đấu có thể khép lại, nhưng hành trình truyền cảm hứng cho mình thì chưa bao giờ kết thúc", Tùng bày tỏ.

Nam sinh cho biết chiếc áo ấy đã đồng hành cùng cậu suốt nhiều năm, từ những đêm thức trắng ôn thi đến những lần hồi hộp theo dõi các trận đấu của Ronaldo.

"Mỗi lần áp lực, mình chỉ cần nhìn thấy cái tên Ronaldo sau lưng áo là lại có thêm động lực. Anh ấy truyền cảm hứng cho mình về tính kỷ luật, sự tự giác và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc", Tùng nói.

Nam sinh cho biết khoảnh khắc giơ cao chiếc áo trên sân khấu cũng khiến cả hội trường bùng nổ. Bạn bè reo hò vì ai cũng biết Tùng là "fan cứng" của CR7.

Trước đó, tại lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Thăng Long, Hồ Anh Tú, cử nhân ngành hệ thống thông tin, cũng gây chú ý khi mang áo Ronaldo lên nhận bằng. Tú cho biết đã hâm mộ Cristiano Ronaldo từ khi còn học tiểu học. Điều khiến nam sinh ngưỡng mộ không chỉ là những danh hiệu hay bàn thắng, mà còn là tinh thần kỷ luật, ý chí không ngừng hoàn thiện bản thân của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Tú chọn mang áo in tên Cristiano Ronaldo lên sân khấu để đánh dấu cột mốc tốt nghiệp đại học ẢNH: TÚ CUNG CẤP

"Có những thời điểm học tập áp lực, mình thường nghĩ đến cách Ronaldo luôn đứng dậy sau thất bại để tự nhắc bản thân không được bỏ cuộc. Với mình, anh ấy không chỉ là một cầu thủ mà còn là nguồn cảm hứng để cố gắng mỗi ngày", Tú nói.

Theo Tú, việc giơ cao chiếc áo số 7 trong ngày nhận bằng cũng là cách tri ân thần tượng đã đồng hành suốt nhiều năm và lưu giữ ký ức về kỳ World Cup đặc biệt. "Đó là lời nhắc để mình bước vào chặng đường mới với tinh thần mạnh mẽ như cách Ronaldo luôn chiến đấu trên sân cỏ", nam sinh chia sẻ.