Royal mở rộng hệ thống phân phối đá nung tại miền Nam

Việc khánh thành Trung tâm Phân phối và Dịch vụ phía nam khẳng định cam kết của Royal Sintered Stone trong việc đồng hành cùng các đối tác, nhà phân phối nhằm thúc đẩy thị trường vật liệu Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại và hội nhập ẢNH: V.L

Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone là công ty vật liệu xây dựng chuyên về đá nung kết trực thuộc Tập đoàn Royal. Sản phẩm của Royal Sintered Stone mang vẻ đẹp của đá tự nhiên vừa sở hữu chất lượng vượt trội và công năng đa dạng. Nhằm thiết lập hệ thống phân phối và dịch vụ chuẩn mực, Royal Sintered Stone chính thức khai trương Trung tâm Phân phối và Dịch vụ phía nam. Đây là nơi để các nhà thiết kế, kiến trúc sư cùng nhà thầu thi công gặp gỡ, trao đổi và trải nghiệm sản phẩm đá nung kết của Royal Sintered Stone.

Trong khuôn khổ sự kiện, Royal Sintered Stone thực hiện ký kết hợp tác chiến lược cùng các nhà phân phối lớn tại Việt Nam. Đây là cơ sở để hợp tác phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm đá nung kết đến thị trường nội địa và được xem là bước đi then chốt để mang sản phẩm đã nung kết cao cấp tới tay người tiêu dùng.

Đá nung kết từ Royal Sintered Stone được sản xuất bằng quy trình ép dưới áp suất cực cao và nung ở nhiệt độ trên 1200°C. Đây được xem là thành quả mới trong ngành xây dựng về vật liệu, thay thế hoàn hảo nguồn tài nguyên đang cạn kiệt ẢNH: V.L

Tại sự kiện, Royal Sintered Stone giới thiệu dòng đá nung kết (Sintered Stone) được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ châu Âu, nhấn mạnh năng lực làm chủ công nghệ và cam kết phát triển vật liệu chất lượng cao ngay tại Việt Nam. Đây được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các giải pháp bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, đơn vị này cung cấp dòng sản phẩm đá nung kết khổ lớn, nổi bật với kích thước 1800 × 3600 mm, được kỳ vọng mở rộng thiết kế kiến trúc - nội thất, phù hợp với các công trình đòi hỏi tính liền mạch, không gian mở và giá trị thẩm mỹ cao.

Không chỉ gia tăng giá trị thẩm mỹ, Royal Sintered Stone còn ứng dụng dây chuyền tiên tiến giúp tối ưu hiệu quả sản xuất, tiết kiệm năng lượng và giảm tác động đến môi trường, những yếu tố ngày càng được coi trọng trong xu hướng phát triển bền vững của ngành xây dựng.










