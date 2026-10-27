Rủ nhau ra phố đi bộ uống cà phê miễn phí do robot pha chế

Kiên nhẫn chờ đợi để thử cà phê do robot pha

Theo ghi nhận, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) nhiều người đứng thành hàng dài, mắt hướng về cánh tay robot đang thực hiện từng công đoạn pha chế. Có người tranh thủ lấy điện thoại ghi lại quá trình máy móc vận hành, có người chăm chú quan sát cách robot xử lý nguyên liệu, chờ đến lượt nhận ly cà phê của mình.

Nhiều người xếp hàng đợi uống cà phê miễn phí do robot pha ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cầm trên tay ly cà phê vừa nhận sau hơn 45 phút chờ đợi, Phạm Lê Phương Thảo, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết cô quyết định xếp hàng vì tò mò muốn biết cà phê do robot pha có hương vị ra sao. Đây cũng là lần đầu tiên Thảo được thưởng thức cà phê do robot pha chế.

“Tuy phải xếp hàng lâu hơn nhiều so với mua một ly cà phê ngoài quán do con người pha chế, nhưng vì tò mò nên mình chấp nhận đợi. Mình thấy hương vị khá ngon. Đứng nhìn robot làm từng công đoạn để tạo ra ly cà phê cũng rất thú vị”, Thảo chia sẻ.

Phương Thảo (trái) và bạn cầm trên tay ly cà phê do robot pha ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nguyễn Ngọc Hà, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cũng chăm chú theo dõi cánh tay robot thực hiện các thao tác pha chế. Từng uống cà phê do robot pha tại một khách sạn trước đây, Hà vẫn quyết định chờ khoảng 20 phút để trải nghiệm một lần nữa tại sự kiện lần này.

“Thấy nhiều người xếp hàng nên mình cũng muốn thưởng thức. Hương vị cà phê khá ngon, cách trình bày cũng bắt mắt. Tuy không phải lần đầu được uống cà phê do robot pha nhưng mình vẫn thấy trải nghiệm này thú vị”, Hà nói.

Theo đại diện Công ty AICAP, đơn vị giới thiệu robot pha chế tại gian hàng, người vận hành chỉ cần đặt các nguyên liệu như ly, cà phê và sữa vào đúng vị trí. Khách chọn loại cà phê muốn uống trên màn hình cảm ứng, robot sẽ tự động thực hiện các thao tác tương ứng. Toàn bộ quá trình mất chưa đến 3 phút, có thể lâu hơn nếu thêm công đoạn in logo lên ly.

Robot thực hiện thao tác pha cà phê ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cách đó không xa, một robot pha cà phê khác cũng thu hút nhiều người đứng xem dù không phục vụ đồ uống để khách thưởng thức. Con Robot này lần lượt lấy phin pha cà phê, mở nắp, múc cà phê vào phin, dùng dụng cụ ép cà phê, lấy nước sôi rồi đặt phin lên ly. Các thao tác diễn ra liên tục, hoàn thành trong khoảng một phút.

Theo dõi màn trình diễn robot pha cà phê cùng con trai nhỏ, chị Từ Thu Thảo (35 tuổi, ngụ P.Sài Gòn) ấn tượng với độ chính xác của robot. “Nó pha rất chuẩn chỉnh và tỉ mỉ, tuy thao tác hơi chậm, nhưng tôi nghĩ nếu có robot này thì buổi sáng thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong là có cà phê thưởng thức luôn”, chị Thảo vui vẻ nói.

Nhiều người thích thú đứng xem robot pha cà phê ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Con robot này đang thực hiện các thao tác pha cà phê ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đấu cờ với robot, xem robot nhảy múa

Không chỉ có robot pha chế, tại đây còn có những hoạt động tương tác như: chơi cờ cùng robot, xem robot nhảy múa, sút bóng và biểu diễn.

Nhiều người thích thú tương tác với robot ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Vừa kết thúc ván đấu cờ caro với robot, chị Huỳnh Ngọc Trâm Anh (31 tuổi, ngụ P.Tân Thuận) vẫn hào hứng dù không giành chiến thắng. “Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm chơi cờ với robot. Tuy mình không thắng được, nhưng vẫn thấy rất vui và thú vị. Một nước cờ nó suy nghĩ khoảng 4-5 giây”, chị Trâm Anh kể.

Con robot gấu trúc được nhiều người yêu thích ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trong khi đó, Hạ Thị Nhất Khánh (25 tuổi, làm việc tại Kho bạc Nhà nước) dành nhiều thời gian ngắm nhìn robot có hình dáng gấu trúc di chuyển. Với Khánh, việc đánh đổi giờ nghỉ trưa để đến xem robot biểu diễn là trải nghiệm đáng giá.

“Công nghệ đúng cao siêu, mình chưa từng thấy robot có hình dạng gấu trúc thế này. Nó rất dễ thương, có các động tác giống như con cún ở nhà nên mình rất thích. Vì lần đầu tiên thấy nên mình nán lại xem rất lâu”, Khánh chia sẻ.

Thích thú xem robot trình diễn, nhảy múa theo nhạc ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đấu cờ cùng robot ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Các hoạt động này nằm trong Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 4 (GRECO 2026), thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, đang diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).



