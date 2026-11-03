Rục rịch chuyện thưởng tết: Lao động trẻ mong sớm, doanh nghiệp cân nhắc

Người lao động mong nhận thưởng tết sớm

Chị Lê Thị Tuyết (30 tuổi, làm việc ở Khu công nghiệp VSIP 2, P.Hòa Lợi, TP.HCM) cho biết cuối năm là thời điểm chị mong chờ nhất vì có thêm khoản thưởng tết sau một năm làm việc. Với chị, số tiền này giúp gia đình trang trải nhiều chi phí như vé xe về quê, quà biếu cha mẹ, học phí cho con và mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ dịp tết.

Cuối năm, người lao động mong thời điểm được thưởng tết ẢNH: THANH NAM

Anh Trần Hải Văn (32 tuổi, làm việc tại Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Xuân, TP.HCM) mong công ty có thể chi thưởng tết sớm hơn mọi năm để người lao động chủ động chuẩn bị cho kỳ nghỉ.

"Nếu nhận thưởng từ tháng 11 hoặc tháng 12, tôi có thể chia nhỏ các khoản chi, mua những thứ cần thiết trước, tránh dồn hết vào mấy ngày cận tết", anh Văn chia sẻ. Theo anh, việc chuẩn bị sớm còn giúp gia đình có thêm thời gian lựa chọn vé xe phù hợp và dự phòng những khoản phát sinh.

Anh Nguyễn Văn Quảng (27 tuổi, làm việc tại Khu công nghiệp Tân Bình, P.Tân Bình, TP.HCM) cho rằng thưởng tết là khoản tiền quan trọng để gia đình chuẩn bị đón năm mới. Anh mong công ty sớm thông báo mức thưởng và thời gian chi trả để công nhân chủ động cân đối chi tiêu. "Biết trước mức thưởng, tôi sẽ dễ lên kế hoạch mua sắm, về quê và dành dụm một khoản dự phòng cho gia đình", anh nói.

Việc TP.HCM khuyến khích doanh nghiệp (DN) thưởng tết sớm trong tháng 11 hoặc 12 khiến nhiều người lao động phấn khởi. Tuy nhiên, theo lãnh đạo một số DN, thời điểm thưởng còn phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nhu cầu duy trì đủ nhân sự trong giai đoạn cuối năm.

Thưởng tết sớm là chủ trương có ý nghĩa, nhưng…

Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Công ty TNHH may mặc Dony (xã Vĩnh Lộc, TP.HCM), cho rằng khuyến khích DN thưởng tết sớm là chủ trương có ý nghĩa, nhưng khi triển khai cần tính đến đặc thù của từng ngành nghề và nhóm lao động.

Theo ông Anh, với DN sử dụng nhiều lao động phổ thông, thời điểm thưởng tết có ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì lực lượng sản xuất trong những ngày cuối năm. "Thực tế, công nhân thường chờ nhận thưởng tết rồi mới nghỉ để về quê hoặc chuẩn bị đón tết. Nếu DN thưởng quá sớm, một số người có thể nghỉ việc sớm hơn dự kiến, gây khó khăn cho việc duy trì sản xuất", ông Anh cho hay.

Người lao động tại một công ty may mặc ở TP.HCM "tăng tốc" dịp cuối năm ẢNH: THANH NAM

Theo vị giám đốc này, công ty thường chi trả thưởng tết vào khoảng ngày 25 - 27 tháng chạp. "Đây là thời điểm được công ty duy trì qua nhiều năm và phù hợp với kế hoạch sản xuất của đơn vị. Và năm nay cũng có thể như vậy", ông Anh nói.

Về chính sách đãi ngộ, ông Anh cho rằng thưởng tết có ý nghĩa động viên người lao động sau một năm làm việc, nhưng thu nhập thực nhận hằng tháng mới là yếu tố quan trọng trong việc thu hút và giữ chân công nhân. Theo ông, DN cần ưu tiên cải thiện thu nhập thường xuyên trong khả năng của mình, đồng thời căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh từng năm để xây dựng mức thưởng phù hợp.

Ông Nguyễn Hữu Minh, Giám đốc Công ty TNHH MTL Tuấn Minh (P.Long Trường, TP.HCM), nhận định thưởng tết sớm có thể giúp người lao động chủ động chi tiêu và cảm nhận được sự quan tâm của DN. Tuy nhiên, công ty ông sẽ thực hiện việc thưởng tết trước kỳ nghỉ tết khoảng 4 ngày nhằm bảo đảm đủ nhân sự duy trì công việc đến cuối năm.

Ông Minh cho biết ngoài thưởng tết, vào cuối năm DN sẽ tổ chức tiệc tất niên để nhân viên cùng nhìn lại những khó khăn, thành quả trong năm, chia sẻ tâm tư và đóng góp ý kiến. Các ý kiến của nhân viên được ghi nhận, xem xét nhằm cải thiện hoạt động và tăng sự gắn kết trong tập thể. "Tôi nghĩ rằng mỗi DN cần căn cứ kế hoạch sản xuất, khả năng tài chính và nhu cầu thực tế của người lao động để lựa chọn thời điểm thưởng tết phù hợp, thay vì áp dụng một mốc chung cho tất cả", ông Minh nói.

Ông Phạm Đăng Khoa, Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng KBS Group (P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), cho rằng việc thưởng tết sớm không chỉ phụ thuộc vào nguồn tiền của từng DN mà còn liên quan đến dòng tiền xuyên suốt chuỗi cung ứng.

Theo ông Khoa, nếu khách hàng thanh toán sớm cho nhà sản xuất, nhà sản xuất thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp và đối tác, DN sẽ có điều kiện chủ động nguồn lực để chi trả lương, thưởng cho người lao động. "Vì vậy, để khuyến khích thưởng tết sớm phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bên, đặc biệt là việc thanh toán đúng hạn", ông Khoa nói.

Cùng quan điểm về sự cần thiết phải cân đối nguồn lực, ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ vi tính Sao Mai - Mstar Corp (P.Cầu Kiệu, TP.HCM), cho biết không ít DN thường dự trù ngân sách thưởng tết từ đầu năm. Nhưng mức thưởng và thời điểm chi trả còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và khả năng cân đối dòng tiền.

Theo ông Long, trong những giai đoạn khó khăn, một số DN lựa chọn chia thưởng thành hai đợt, trong đó 50% được chi trả trước tết và 50% sau tết, nhằm giúp người lao động có khoản tiền chuẩn bị đón năm mới, đồng thời hỗ trợ DN cân đối nguồn lực tài chính.

Ông Long cho rằng khi dòng tiền ổn định, DN nào cũng mong muốn thưởng tết sớm để người lao động chủ động mua sắm, chuẩn bị tết và giảm áp lực chi tiêu vào những ngày cuối năm. Tuy nhiên, ở nhiều DN, thưởng tết cũng là một phần trong tổng thu nhập cả năm của người lao động, nên thời điểm chi trả cần linh hoạt theo chính sách và tình hình thực tế.

"Tôi cho rằng thưởng tết sớm là chủ trương thiết thực, cần được khuyến khích trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa người lao động và DN", ông Long nói.