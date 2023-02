Rúng động chiêu trò thao túng bầu cử xuyên quốc gia

Cảnh báo trước thềm bầu cử Mỹ

Hãng AP ngày 17.2 dẫn lời những quan chức hàng đầu về bầu cử và an ninh mạng tại Mỹ cảnh báo về những mối đe dọa từ Nga và các bên khác trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Theo đó, hệ thống phi tập trung của hàng ngàn khu vực bầu cử địa phương ở Mỹ, đã tạo lỗ hổng đáng kể. Bà Jen Easterly, Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng liên bang Mỹ, cho rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và nỗ lực viện trợ Kyiv của Washington có thể là động cơ khiến Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Bà còn đề cập Trung Quốc là một nguồn có thể can thiệp bầu cử, nhất là khi mối qua hệ 2 bên xấu đi. Phó trợ lý giám đốc bộ phận mạng của FBI Cynthia Kaiser cũng cảnh báo với những quan chức phụ trách bầu cử các bang trên cả nước rằng tin tặc Trung Quốc là "mối đe dọa gia tăng". Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ ngày 17.2 đã bác bỏ cáo buộc của bà Kaiser. Các bên khác từng bị Washington cáo buộc như Nga và Iran đều luôn bác bỏ việc can thiệp bầu cử Mỹ.