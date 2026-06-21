Rừng thiêng giữa phố: 'Miền Tây thu nhỏ' giữa phố Hội

Dấu ấn lịch sử giữa rừng dừa nước

Nằm ở vùng cửa sông thuộc P.Hội An Đông (TP.Đà Nẵng), rừng dừa Bảy Mẫu (hay còn gọi là rừng dừa Cẩm Thanh) từ lâu được ví như "miền Tây thu nhỏ giữa lòng phố Hội". Những con rạch đan xen, uốn lượn dưới tán dừa nước xanh rì tạo nên khung cảnh thanh bình, thơ mộng. Nhưng đằng sau vẻ yên ả ấy là một quá khứ hào hùng ít người biết đến.

Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, rừng dừa Bảy Mẫu từng là căn cứ cách mạng quan trọng của quân và dân địa phương. Với địa hình sông rạch chằng chịt, cây dừa nước mọc dày đặc, nơi đây trở thành lá chắn tự nhiên che chở cho lực lượng kháng chiến trước những cuộc truy quét của đối phương.

Du khách trải nghiệm đi thuyền thúng trong rừng dừa

Nhiều trận phục kích đã được tổ chức thành công ngay giữa lòng rừng dừa. Các chiến sĩ du kích nhờ am hiểu địa hình đã tận dụng từng con rạch nhỏ, từng cụm dừa để ẩn nấp và di chuyển linh hoạt. Đối phương dù có vũ khí hiện đại vẫn nhiều lần rơi vào thế bị động. Rừng dừa không chỉ là nơi trú ẩn mà còn là "đồng đội thầm lặng", góp phần làm nên những chiến công.

Một góc rừng dừa Bảy Mẫu nhìn từ trên cao ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Người dân nơi đây vẫn truyền tai nhau những câu chuyện về một thời "đạn bom không khuất phục được màu xanh". Dù từng bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, rừng dừa vẫn hồi sinh mạnh mẽ sau ngày đất nước thống nhất. Những chồi non vươn lên từ bùn đất như minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường của con người và thiên nhiên nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Sen, người đã gắn bó hàng chục năm với nghề chèo thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu, cho biết cánh rừng này có lịch sử hơn 200 năm. Ban đầu, những cư dân từ vùng Tây Nam bộ di cư đến đã mang theo giống dừa nước tới trồng. Khi ấy, diện tích trồng dừa chỉ vài mẫu, nhưng nhờ thổ nhưỡng và nguồn nước phù hợp, cây dừa phát triển nhanh chóng. Người dân vẫn quen gọi khu rừng là "Bảy Mẫu" dù hiện nay diện tích thực tế đã mở rộng lên đến hàng trăm mẫu. "Nhờ rừng dừa mà người dân có việc làm, có thu nhập ổn định. Nhưng chúng tôi cũng ý thức rất rõ phải giữ gìn, không được làm ảnh hưởng đến môi trường. Có rừng dừa thì mới có du lịch lâu dài", bà Sen cho hay.

Không chỉ mang giá trị lịch sử, rừng dừa Bảy Mẫu còn là một hệ sinh thái ngập mặn đặc trưng của vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Hệ thống rễ chằng chịt của dừa nước giúp giữ đất, chống xói lở và lọc nước tự nhiên. Nhờ đó, môi trường nước trong khu vực được duy trì ổn định, góp phần bảo vệ đời sống sinh thái phong phú nơi đây.

Điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, vai trò của rừng dừa Bảy Mẫu càng trở nên quan trọng. Không chỉ đơn thuần là cảnh quan thiên nhiên, nơi đây còn được ví như "lá phổi xanh" của khu vực.

Các chuyên gia môi trường đánh giá hệ sinh thái rừng ngập mặn như rừng dừa Bảy Mẫu có khả năng hấp thụ khí CO₂, điều hòa không khí và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, hệ rễ dày đặc của dừa nước giúp lọc các chất ô nhiễm trong nước, giữ cho nguồn nước luôn trong lành. Bên cạnh đó, rừng dừa còn là nơi sinh sống của nhiều loài thủy sinh, chim nước và các sinh vật đặc hữu. Đây cũng là vùng đệm quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, góp phần duy trì đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái ven biển.

Màn biểu diễn lắc thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu

Rừng dừa Bảy Mẫu hiện trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái hấp dẫn bậc nhất khu vực miền Trung. Khác với vẻ cổ kính, trầm mặc của phố cổ Hội An, rừng dừa mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, gần gũi, dân dã và đậm chất sông nước. Hoạt động nổi bật nhất ở đây là chèo thuyền thúng len lỏi qua các rạch dừa. Trên những chiếc thuyền tròn đặc trưng, du khách được đưa đi khám phá từng ngóc ngách của rừng, tận hưởng không gian mát lành và yên bình.

Không chỉ tham quan, du khách còn được thưởng thức màn biểu diễn quay thúng điêu luyện của người dân địa phương, nghe những làn điệu hò xứ Quảng mộc mạc, hay trải nghiệm câu cua, bắt cá giữa rừng. Những hoạt động này không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp du khách hiểu hơn về đời sống văn hóa của người dân vùng sông nước.

Anh Nguyễn Trần An (du khách đến từ Hà Nội), chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với trải nghiệm ở đây. Không chỉ đẹp mà còn rất chân thực. Người dân thân thiện, kể chuyện lịch sử rất hay. Đây là một điểm đến vừa giải trí vừa học hỏi".

Trở thành điểm du lịch hút khách, rừng dừa Bảy Mẫu cũng đối mặt áp lực lớn về môi trường, hạ tầng và công tác quản lý. Chính quyền địa phương đang triển khai các giải pháp phát triển bền vững như quy hoạch lại hoạt động du lịch, kiểm soát lượng khách và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. (còn tiếp)