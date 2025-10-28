Ngày 28.10, Công an TP.HCM cho biết đã truy xét, bắt nhanh nghi phạm dùng súng giả cướp tài sản tại chợ Bình Điền.

Rượt đuổi ở chợ Bình Điền, khống chế nghi phạm cướp 100 triệu

Theo công an, sáng 27.10, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Bình Đông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã kịp thời khống chế, bắt giữ Trần Minh Tân (35 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) có hành vi cướp tài sản tại khu vực chợ Bình Điền.

Khoảng 4 giờ cùng ngày, Tân giả vờ vào sạp hàng tại chợ Bình Điền để mua hàng, sau đó bất ngờ giật túi tiền bên trong có khoảng 100 triệu đồng của chủ sạp rồi bỏ chạy.

Khi chủ sạp tri hô và truy đuổi, nghi phạm rút ra một vật giống súng để đe dọa, song do nhiều người dân cùng phối hợp truy đuổi nên nghi phạm đã vứt lại túi tiền và chạy trốn vào bãi đất trống gần đó.

Trần Minh Tân khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Đông đã huy động lực lượng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức bao vây, truy bắt nghi phạm.

Lực lượng chức năng truy bắt Trần Minh Tân ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đến khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Trần Minh Tân tại bãi đất trống kế bên chợ Bình Điền.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe máy, 1 đồ chơi có hình dạng khẩu súng và 1 con dao.

Bước đầu, Tân khai với cơ quan công an về hành vi phạm tội của mình. Trước khi gây án, Tân mang theo dao và súng giả từ nhà, điều khiển xe lên chợ Bình Điền tìm tiểu thương sơ hở để cướp.

Công an phường Bình Đông đã tiếp nhận hồ sơ, người và tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.