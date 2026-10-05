Sa hoàng Đế quốc Bulgaria ‘hồi cố hương’ sau 1.000 năm

Trước đó, Hy Lạp và Bulgaria đã đạt được thỏa thuận lịch sử về việc hồi hương hài cốt.

Sau lễ bàn giao tại Thessaloniki (miền bắc Hy Lạp), hài cốt đã được đưa về Sofia và được đội danh dự rước trong quan tài phủ cờ đi qua thủ đô của Bulgaria.

21 phát đại bác gầm vang, đông đảo người dân reo hò và các máy bay chiến đấu biểu diễn trên không trong buổi lễ, khi hài cốt được đưa đến quàn tại Nhà thờ Saint Sofia - một vương cung thánh đường có từ thế kỷ thứ 6 và cũng là nguồn gốc tên gọi thủ đô Bulgaria.

Để đổi lấy hài cốt, Hy Lạp sẽ nhận lại 48 hiện vật từng bị quân đội Bulgaria cướp phá từ các nhà thờ và tu viện ở miền bắc Hy Lạp trong Thế chiến I.

Sa hoàng Samuel trị vì từ năm 997 đến năm 1014, từng dẫn dắt nhiều chiến dịch chống lại đế quốc Byzantine. Sau khi bị quân Byzantine đánh bại vào năm 1014, ông được cho là đã băng hà vì quá bàng hoàng khi chứng kiến hàng ngàn binh sĩ bại trận của mình bị chọc mù mắt trước khi trở về. Đế chế của ông cũng rơi vào tay Byzantine 4 năm sau đó.

Đến thập niên 1960, nhà khảo cổ người Hy Lạp Nikolaos Moutsopoulos đã khai quật được hài cốt nghi của ông trên đảo Saint Achilleios ở phía bắc Hy Lạp. Đó là một bộ xương của người đàn ông cao khoảng 1,6 m, đi kèm một mảnh vải lụa sang trọng viền vàng và trang trí họa tiết hình chim.

Việc xác định đây là hài cốt Sa hoàng Samuel dựa trên nhiều manh mối như vị trí lăng mộ, sự xa hoa của trang phục và một vết gãy xương cũ.

Bulgaria đã chính thức đàm phán để đưa hài cốt về nước từ năm 2007. Đáng nói, di sản của vị sa hoàng này vốn là một vấn đề tranh cãi gay gắt giữa Bulgaria và quốc gia láng giềng Bắc Macedonia trong nhiều năm. Tuy nhiên, vào năm 2022, một ủy ban song phương đã khuyến nghị công nhận ông là người đứng đầu một nhà nước mà đa số các nhà sử học hiện đại coi là đế quốc Bulgaria thứ nhất (tồn tại vào năm 681 - 1018).