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    Sa Pa qua góc nhìn khác của 5 nghệ sĩ Việt

    Tiffany Trần
    Tiffany Trần
    Từ những khoảnh khắc đời thường nơi miền núi phía bắc đến chất liệu sơn mài truyền thống, triển lãm Trên núi, dưới đồi tại Sa Pa giới thiệu 28 tác phẩm của 5 nghệ sĩ Việt, kể những câu chuyện khác về vùng cao qua nghệ thuật.

    Văn hóa vùng cao thường được nhận diện qua những phiên chợ, trang phục truyền thống, hoa văn thổ cẩm hay cảnh quan núi rừng. Triển lãm "Trên núi, dưới đồi" (Upon the Mountain, Down the Hill) giới thiệu những góc nhìn khác về vùng đất này thông qua đời sống thường nhật, tình cảm và thế giới nội tâm của con người.

    Khi nghệ thuật tìm về những câu chuyện vùng cao - Sa Pa - Ảnh 1.

    Không gian triển lãm “Trên núi, dưới đồi”

    ẢNH: LỆ THỦY

    Triển lãm giới thiệu 28 tác phẩm của 5 nghệ sĩ Việt Nam gồm Phạm Thái Bình, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Quốc Trung, Phạm Trà My và Phạm Thủy Tiên. Các tác phẩm thuộc nhiều loại hình như hội họa, điêu khắc, sơn mài và nghệ thuật sắp đặt.

    Những câu chuyện phía sau hình ảnh vùng cao

    Khi nghệ thuật tìm về những câu chuyện vùng cao - Sa Pa - Ảnh 2.

    Tác phẩm Thì thầm của Phạm Thái Bình khắc họa một đôi trẻ đạp xe, lấy cảm hứng từ nhịp sống thường nhật nơi rẻo cao phía bắc

    ẢNH: LỆ THỦY

    Trong số các tác phẩm được giới thiệu, điêu khắc Thì thầm của Phạm Thái Bình khắc họa một đôi trẻ cùng đạp xe, lấy cảm hứng từ nhịp sống thường nhật nơi rẻo cao phía bắc. Thay vì tập trung vào những hình ảnh đặc trưng của vùng đất, tác phẩm hướng đến khoảnh khắc bình dị, thể hiện tình cảm và sự đồng hành giữa con người.

    Ở hướng tiếp cận thế giới nội tâm, loạt tác phẩm Mơ Tiên của Phạm Thủy Tiên khai thác sự hồn nhiên, tuổi trẻ và những miền tưởng tượng của một cô gái trẻ. 4 trong 7 tác phẩm thuộc bộ sưu tập được giới thiệu tại triển lãm. Thông qua những hình thức tạo hình gợi liên tưởng đến hình tròn và cánh hoa, nghệ sĩ thể hiện không gian của ký ức và trí tưởng tượng.

    Triển lãm còn giới thiệu các tác phẩm sơn mài của Phạm Trà My và Phạm Thủy Tiên với những tác phẩm kết hợp chất liệu này với tranh lụa và nghệ thuật sắp đặt.

    Khi nghệ thuật tìm về những câu chuyện vùng cao - Sa Pa - Ảnh 3.

    Những tác phẩm nghệ thuật với tạo hình đặc biệt đã mang lại sự kết hợp đa dạng về chất liệu và hình thức trong không gian triển lãm

    ẢNH: LỆ THỦY

    Từ không gian nghệ thuật đến câu chuyện địa phương

    Khi nghệ thuật tìm về những câu chuyện vùng cao - Sa Pa - Ảnh 5.

    Du khách thưởng lãm “Trên núi, dưới đồi"

    ẢNH: LỆ THỦY

    Triển lãm được tổ chức tại Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection (mở cửa đến hết ngày 25.10.2026), công trình tại Sa Pa, Lào Cai do kiến trúc sư người Mỹ Bill Bensley thực hiện, kết hợp cảm hứng thời trang Pháp thập niên 1920–1930 với màu sắc, hoa văn và nghề thủ công truyền thống của các cộng đồng dân tộc địa phương.

    "Trên núi, dưới đồi" nằm trong chương trình Heritage Days của MGallery Collection, hướng đến việc tôn vinh nghệ thuật, lịch sử và truyền thống địa phương. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, chương trình góp phần mang đến cho du khách thêm góc nhìn về đời sống văn hóa tại điểm đến Sa Pa.

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