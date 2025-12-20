Sạc có dây vẫn 'ăn đứt' dù sạc không dây tiện lợi hơn

Việc sạc pin cho các thiết bị điện tử như smartphone, smartwatch… ngày càng phổ biến hiện nay. Với nhiều người, họ cảm thấy khó chịu với tình trạng dây cáp lộn xộn trên bàn làm việc để sạc các thiết bị của mình. Giải pháp sạc không dây đã xuất hiện như một lựa chọn hấp dẫn, cho phép người dùng chỉ cần một bộ sạc đa năng hoặc đế sạc không dây để sạc đầy thiết bị một cách gọn gàng.

Người dùng gặp nhiều bất tiện khi thao tác trên điện thoại trong lúc sạc không dây ẢNH: PCMAG

Tuy nhiên, sạc không dây không phải là lựa chọn tối ưu cho tất cả mọi người, đặc biệt đối với những người dùng chuyên nghiệp. Mặc dù công nghệ sạc không dây đã phát triển, tốc độ sạc của nó vẫn thường chậm hơn so với các phương pháp sạc có dây truyền thống. Ngay cả những bộ sạc không dây nhanh nhất hiện nay cũng không thể so sánh với tốc độ của sạc có dây cơ bản. Hơn nữa, sạc không dây vẫn cần cáp kết nối với đế sạc, thường có giá thành cao hơn và khả năng tương thích hạn chế.

Một điểm hạn chế khác của sạc không dây là người dùng không thể thực hiện các tác vụ trên điện thoại trong khi sạc, ngoại trừ những hoạt động thụ động như xem video hay thực hiện cuộc gọi. Do đó, mặc dù sạc không dây mang lại sự tiện lợi, để đảm bảo sạc pin một cách hiệu quả và đáng tin cậy, sạc có dây vẫn là lựa chọn tốt hơn.

Qi2 vẫn chưa giúp sạc không dây phổ biến

Theo các chuyên gia, tốc độ sạc không dây tối đa hiện nay đạt 25W theo chuẩn Qi2, nhưng chỉ một số điện thoại mới hỗ trợ công nghệ này. Đáng chú ý, hầu hết thiết bị di động hỗ trợ sạc không dây Qi2 chỉ đạt công suất tối đa 15W, trong khi các thiết bị hỗ trợ chuẩn Qi đời cũ chỉ đạt 7,5W. Để so sánh, các mẫu iPhone 17 có thể sạc 50% pin trong khoảng 20 phút với sạc có dây 40W, điều này cho thấy sự vượt trội của sạc có dây về tốc độ.

Ngoài ra, sạc không dây thường tạo ra nhiều nhiệt hơn gây ảnh hưởng đến tuổi thọ pin nếu sử dụng lâu dài. Trong trường hợp khẩn cấp, người dùng vẫn có thể sử dụng cáp và bộ chuyển đổi có dây hoặc pin dự phòng, trong khi sạc không dây có thể hữu ích cho việc sạc bổ sung khi cần thiết.

Tóm lại, mặc dù sạc không dây mang lại sự tiện lợi nhưng sạc có dây vẫn là lựa chọn hiệu quả hơn cho những ai cần tốc độ và độ tin cậy trong việc sạc pin cho thiết bị của mình.