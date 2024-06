Sắc vóc mỹ nhân Hàn có sự nghiệp tiêu tùng chỉ vì một tấm ảnh với Seungri

Go Joon Hee cho biết nguồn gốc của tin đồn đáng xấu hổ này bắt đầu từ tấm ảnh cô chụp chung với Seungri và được hắn cập nhật trên trang cá nhân. Năm 2019, khi lùm xùm Burning Sun bùng nổ, Seungri lộ một đoạn tin nhắn thông báo một nữ diễn viên A đã không kịp về tham dự "cuộc họp với nhà đầu tư" do đang ở New York. Không may, thời điểm tin nhắn gửi đi lại đúng lúc Go Joon Hee đang xuất ngoại. Từ dữ liệu tấm ảnh selfie và thời gian trùng hợp, Go Joon Hee bị nghi là A thuộc đường dây bán dâm của Seungri. Lúc bấy giờ, cô trực tiếp kịch liệt phủ nhận