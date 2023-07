Sách giáo khoa mới: Đến hẹn lại... lo

Nhà xuất bản lãi lớn từ SGK

Báo cáo tài chính của NXB GDVN mới công bố ghi nhận doanh thu bán hàng năm 2022 đạt 2.387 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ 2021 và cao hơn 14% so với kế hoạch đề ra. Đây là nguồn thu từ sản xuất hơn 206 triệu bản SGK. Sau khi trừ giá vốn, NXB lãi gộp 740 tỉ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều biến động mạnh khiến lợi nhuận sau thuế còn 331 tỉ đồng. Trong số 7 công ty do NXB nắm quyền chi phối, có 6 công ty báo lãi. Cổ tức NXB nhận được từ các đơn vị này là 10 tỉ đồng. Tính đến cuối năm 2022, NXB có tổng tài sản 1.270 tỉ đồng, giảm 340 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả giảm hơn phân nửa, từ khoảng 700 tỉ đồng còn dưới 320 tỉ đồng.