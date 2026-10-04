Sách giáo khoa mới: Những điều cần thay đổi

Thời tôi học phổ thông, sách giáo khoa dùng cho học sinh được nhiều nhà xuất bản viết gọn gàng, trọng tâm, học sinh dễ học, dễ tự học. Thầy cô nếu dùng sách giáo khoa thì chỉ xem là một trong những nguồn học liệu. Bài giảng của thầy cô là sự tổng hợp: sách giáo khoa + năng lực + trách nhiệm + tâm huyết + yêu cầu thi cử + xu thế phát triển. Gần nửa thế kỷ qua, sách giáo khoa thay đổi nhiều lần, đan xen thăng – trầm.

Một buổi học môn khoa học tự nhiên ở cấp THCS ảnh: Đào Ngọc Thạch

Phải thay đổi cách viết sách giáo khoa môn khoa học tự nhiên

Viết sách giáo khoa là việc rất khó, hệ trọng, tác động lớn đến việc dạy người. Thời gian 1 năm, dù không xây mới từ đầu, liệu có đủ độ dài để thực hiện bộ sách giáo khoa mới, nhất là trong thời kỳ giáo dục số, thách thức AI...?

Trên cơ sở nghiên cứu khoa học đầy đủ, sách giáo khoa mới lần này đã tính đến việc học sinh THPT chọn môn tự chọn hay không?

Nhưng lo nhất là sách giáo khoa môn khoa học tự nhiên THCS. Tôi dạy vật lý cấp THPT hơn 40 năm, vừa rồi mới dạy nhóm học sinh lớp 9 và nhận thấy viết sách như thế, nếu không phải là giáo viên vật lý sao dạy được!

Tích hợp khoa học tự nhiên nhưng biên soạn còn "tham" kiến thức dẫn đến hệ lụy là môn khoa học tự nhiên thành phép cộng của lý, hóa, sinh. Do đó khi dạy thì 3 thầy cô chung sách, trò đua nhau học thêm 3 môn riêng biệt. Cuối cùng, khoa học tự nhiên chỉ là tên gọi. Do đó, sách giáo khoa mới lần này nhất thiết phải đổi cách viết với môn khoa học tự nhiên.

Hãy có những bài học sâu sắc

Sách giáo khoa mới hãy có những bài học sâu sắc, thấm đậm tình cảm trong sáng tuổi học trò như "Tôi đi học", "Tâm hồn cao thượng"... để trò kính thầy, giáo viên yêu thương học sinh cùng vun trồng hạnh phúc từ nhà đến trường.

Sách giáo khoa cần có những bài toán, lý, hóa... nhẹ nhàng, yêu cầu vừa sức để học mà vui, vui để học.

Sách giáo khoa mới hãy dung hòa giữa nỗ lực học tập của trò và sự hỗ trợ của AI, để giáo dục số không chỉ là kế hoạch nằm trên bàn giấy.

Sách giáo khoa giữ vai trò quan trọng để trường học hạnh phúc, để giá trị "Tiên học lễ, hậu học văn" thấm đậm trong từng hoạt động giáo dục; để triết lý dạy thật, học thật, thi thật là hành trang cho mỗi ngày đến trường.



