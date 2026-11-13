Sách mới gợi mở 4 hành trình làm nên 'sức khỏe' doanh nghiệp

Một doanh nghiệp có thể đạt doanh thu cao nhưng không giữ chân được khách hàng, tuyển dụng nhân sự giỏi nhưng khó tạo sự gắn bó, hoặc tăng trưởng nhưng vẫn chịu áp lực dòng tiền. Những nghịch lý ấy cho thấy sức khỏe doanh nghiệp không chỉ nằm ở các chỉ số tài chính, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong quá trình vận hành.

Quản trị Hành trình - Triết lý quản trị dành cho lãnh đạo của tác giả 9X Trần Anh Tuấn, một chuyên gia đào tạo doanh nghiệp ẢNH: HƯƠNG TRẦN

Nhìn doanh nghiệp từ 4 hành trình

Theo cách tiếp cận được trình bày trong sách, doanh nghiệp không chỉ là tập hợp các phòng ban hay những quy trình riêng lẻ. Đó còn là một hệ thống vận động, trong đó nhiều hành trình diễn ra song song, liên kết và tác động lẫn nhau. Tác giả tập trung vào 4 hành trình: trải nghiệm khách hàng, trải nghiệm nhân sự, tài chính và thương hiệu.

Hành trình trải nghiệm khách hàng phản ánh cách doanh nghiệp tạo dựng, duy trì mối quan hệ với người mua và đáp ứng những kỳ vọng của họ. Một sản phẩm tốt hay dịch vụ phù hợp có thể thu hút khách hàng, nhưng khả năng giữ chân họ còn phụ thuộc vào trải nghiệm xuyên suốt trong quá trình tiếp xúc với doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, hành trình trải nghiệm nhân sự đặt ra câu hỏi về môi trường làm việc, sự gắn kết và khả năng phát huy năng lực của đội ngũ. Nhân sự không chỉ là nguồn lực để hoàn thành công việc, mà còn góp phần quyết định chất lượng vận hành và sức bật của tổ chức.

Hành trình tài chính không đơn thuần là câu chuyện doanh thu hay lợi nhuận. Dòng tiền, khả năng phân bổ và sử dụng nguồn lực cũng phản ánh mức độ ổn định trong hoạt động kinh doanh. Một doanh nghiệp tăng trưởng nhưng thiếu kiểm soát tài chính vẫn có thể đối mặt với những rủi ro trong quá trình phát triển.

Trong khi đó, hành trình thương hiệu gắn với cách doanh nghiệp tạo dựng hình ảnh, uy tín và niềm tin. Đây không chỉ là câu chuyện nhận diện hay truyền thông, mà còn được hình thành từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ và những trải nghiệm mà khách hàng, nhân sự có được khi tiếp xúc với tổ chức.

4 hành trình này không tồn tại độc lập. Trải nghiệm khách hàng chịu ảnh hưởng từ chất lượng đội ngũ; nhân sự cần một nền tảng tài chính đủ ổn định để phát triển; còn thương hiệu được bồi đắp từ chính cách doanh nghiệp thực hiện những cam kết với khách hàng và người lao động. Vì vậy, nhìn vào từng hành trình cũng là cách nhận diện những điểm mạnh, điểm nghẽn trong hoạt động của tổ chức.

Từ xử lý sự vụ đến tư duy quản trị dài hạn

Thông qua 4 hành trình, cuốn sách gợi mở cách nhìn quản trị rộng hơn việc giải quyết những vấn đề phát sinh hằng ngày. Thay vì chỉ tập trung xử lý từng sự vụ hoặc theo dõi kết quả ở một thời điểm, người lãnh đạo cần nhận diện những chuyển động bên trong doanh nghiệp, hiểu mối liên hệ giữa các bộ phận và chủ động dẫn dắt quá trình vận hành.

Cách tiếp cận này cũng đặt ra yêu cầu về tư duy hệ thống: một quyết định ở lĩnh vực này có thể tạo tác động đến những lĩnh vực khác. Chẳng hạn, chính sách tiết giảm chi phí nếu thiếu cân nhắc có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm nhân sự, chất lượng dịch vụ và sau cùng là niềm tin của khách hàng.

Với Quản trị hành trình - Triết lý quản trị dành cho lãnh đạo, Trần Anh Tuấn đưa ra một góc nhìn về sức khỏe doanh nghiệp từ 4 phương diện gắn bó với nhau. Cuốn sách hướng người đọc đến việc quan sát toàn diện hơn những gì đang diễn ra bên trong tổ chức, qua đó nhận diện vấn đề và lựa chọn cách điều hành phù hợp.