Sách viễn tưởng của nhà văn đoạt giải Nobel Kazuo Ishiguro chuyển thể thành phim

Cuốn tiểu thuyết viễn tưởng bán chạy của nhà văn Kazuo Ishiguro là Klara and the Sun được hãng 3000 Pictures, studio con của Sony, sản xuất. Theo nguồn tin từ Deadline, hiện dự án đang được phát triển, biên kịch Dahvi Waller đang thảo kịch bản nháp đầu tiên.

Nhà làm phim Taika Waititi đang bàn bạc để chỉ đạo dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Klara and the Sun G.I

Đạo diễn Taika Waititi, từng chỉ đạo các phim như Thor: Ragnarok (2017), Jojo Rabbit (2019), Thor: Love and Thunder (2022) đang bàn bạc để ngồi ghế đạo diễn cho phim chuyển thể lần này. Sau khi hoàn thành Thor: Love and Thunder cho Marvel, Taika Waititi bận rộn với nhiều dự án phim ảnh mới, trong đó có một phim nằm trong thương hiệu Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao), và nếu bàn bạc xong xuôi, Klara and the Sun sẽ là dự án tiếp theo mà anh bắt tay vào thực hiện.

Quyển tiểu thuyết Klara and the Sun lấy bối cảnh tương lai, kể về một robot nữ tên là Klara được tạo ra để bảo vệ những đứa trẻ khỏi nỗi cô đơn của đời sống hiện đại. Trong truyện, cô cố gắng để giúp một gia đình vượt qua những rạn nứt về mặt tình cảm.

Bìa quyển tiểu thuyết Klara and the Sun PENGUIN

Tiểu thuyết Klara and the Sun đánh dấu sự trở lại văn đàn Anh ngữ sau khi đoạt giải Nobel Văn học 2017 của nhà văn Kazuo Ishiguro. Tác phẩm này cho thấy điểm nhìn khá u ám của tác giả về tương lai, khi công nghệ xâm chiếm và nắm quyền kiểm soát đời sống. Ông là nhà văn có nhiều tác phẩm được dịch tại Việt Nam, được bạn đọc yêu mến. Trước Klara and the Sun, nhiều tác phẩm của ông đã đến với bạn đọc Việt như Người khổng lồ ngủ quên, Mãi đừng xa tôi, Tàn ngày để lại, Một họa sĩ phù thế...