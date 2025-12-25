Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sacombank thay đổi logo

Thanh Xuân
Thanh Xuân
25/12/2025 14:39 GMT+7

Ngày 25.12, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) công bố thay đổi logo mới.

Logo mới của Sacombank lựa chọn cách thể hiện tối giản nhưng dứt khoát. Tên thương hiệu "SACOMBANK" được trình bày bằng chữ in hoa, nét chữ chắc khỏe, cân đối, tạo cảm giác ổn định và tin cậy. Cách xử lý typography không cầu kỳ, phản ánh tinh thần kỷ luật, chuẩn mực và hiệu quả. Đây là những giá trị cốt lõi của một tổ chức tài chính đang bước vào giai đoạn vận hành chín muồi.

Sacombank thay đổi logo- Ảnh 1.

Logo mới của Sacombank

ẢNH: N.Q

Điểm nhấn quan trọng nhất của logo là chữ "S" cách điệu, đặt trong một vòng tròn khép kín. Đây không chỉ là chữ cái đầu của Sacombank, mà còn là biểu tượng đa tầng ý nghĩa ổn định (Stability), bền vững (Sustainability), thịnh vượng (Success). Vòng tròn bao quanh chữ "S" biểu trưng cho sự bảo chứng, an toàn và tính toàn vẹn, đồng thời gợi hình ảnh dòng chảy tài chính khép kín, liên tục, nơi Sacombank đóng vai trò kết nối và dẫn dắt.

Logo mới sử dụng nền xanh dương đậm kết hợp sắc vàng ánh kim, hai gam màu mang tính biểu tượng của ngành ngân hàng nhưng được xử lý theo tinh thần hiện đại. Xanh dương đại diện cho niềm tin, sự minh bạch và chuẩn mực quản trị, những yếu tố ngày càng được thị trường và khách hàng đặt lên hàng đầu. Vàng kim biểu trưng cho giá trị, thịnh vượng và thành quả, đồng thời gợi nhắc đến khát vọng tăng trưởng bền vững, không ngắn hạn. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể hài hòa: điềm tĩnh nhưng không bảo thủ, hiện đại nhưng không đánh mất bản sắc.

Khác với những giai đoạn cần hình ảnh bứt phá mạnh mẽ, logo mới của Sacombank chọn cách thể hiện chín chắn và vững vàng. Đây là hình ảnh của một ngân hàng đã đi qua nhiều chu kỳ, đủ trải nghiệm để hiểu rằng giá trị bền vững đến từ nền tảng và kỷ luật, không chỉ từ tốc độ.

Logo mới vì thế không chỉ là nhận diện thị giác, mà là tuyên ngôn thương hiệu: Sacombank bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu, đề cao chuẩn mực quản trị, hiệu quả vận hành và trách nhiệm dài hạn với khách hàng, cổ đông và xã hội.

Trong giai đoạn mới, logo Sacombank sẽ hiện diện trên mọi điểm chạm - từ chi nhánh, nền tảng số đến các hoạt động cộng đồng, như một biểu tượng của niềm tin và sự đồng hành. Mỗi lần xuất hiện của logo là một lời cam kết: Sacombank tiếp tục đổi mới một cách thận trọng, tiếp tục kiến tạo giá trị và tiếp tục đồng hành cùng sự thịnh vượng bền vững của khách hàng và nền kinh tế.

Thôi Chủ tịch LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền Tổng giám đốc Sacombank

Ngày 23.12, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) công bố thông tin ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc Sacombank. Cùng ngày, ông Nguyễn Đức Thụy đã từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

