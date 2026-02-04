Sai phạm tại Trung tâm lưu trữ Cà Mau: Cựu giám đốc chưa khắc phục xong

Ngày 4.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, việc thực hiện Kết luận 32/KL-TT ngày 29.12.2023 tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau đã cơ bản hoàn tất, ngoại trừ ông Trần Quốc Việt, cựu Giám đốc trung tâm vẫn chưa nộp đủ các khoản tiền theo yêu cầu của cơ quan thanh tra.

Cựu giám đốc cam kết nhiều lần, chưa thực hiện đúng hạn

Theo báo cáo ngày 30.1 của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, sau khi kết luận thanh tra được ban hành, các viên chức liên quan đã thực hiện việc nộp lại tiền thanh toán công chỉnh lý tài liệu vượt quy định theo Quyết định số 165/QĐ-TT ngày 29.12.2023 của Thanh tra tỉnh.

Kết quả, 17/18 người đã hoàn tất trách nhiệm khắc phục, với tổng số tiền thu hồi và nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh hơn 2,858 tỉ đồng, chỉ còn ông Trần Quốc Việt chưa nộp đủ, với số tiền còn lại hơn 181 triệu đồng.

Cựu giám đốc Trần Quốc Việt cam kết lấy tiền chế độ nghỉ việc hoàn trả cho quỹ trung tâm ẢNH: G.B

Ngoài khoản nêu trên, ông Việt còn liên quan đến số tiền hơn 704 triệu đồng theo Quyết định số 167/QĐ-TT và Quyết định số 168/QĐ-TT ngày 29.12.2023 của Thanh tra tỉnh. Khoản tiền này được xác định ông Việt tự ý chỉ đạo kế toán thực hiện 2 phiếu ủy nhiệm chi từ tài khoản Kho bạc Nhà nước và một chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc khắc phục kết luận thanh tra cho sai phạm cá nhân.

Cũng theo báo cáo của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, đơn vị đã nhiều lần làm việc, yêu cầu cá nhân liên quan thực hiện đầy đủ việc khắc phục, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất. Cụ thể, ngày 7.1, trung tâm mời ông Việt làm việc và ban hành thông báo kết luận cuộc họp liên quan đến nguồn quỹ chi tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP. Cuộc họp xác định trách nhiệm khắc phục số tiền hơn 704 triệu đồng. Trước mắt, ông Việt nộp 440 triệu đồng để chi tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên của đơn vị, thời hạn chậm nhất là ngày 12.1.

Đến hạn, khoản tiền này vẫn chưa được thực hiện. Trung tâm tiếp tục làm việc, ông Việt cam kết khắc phục 300 triệu đồng trong khoảng thời gian từ ngày 12 - 16.1. Tuy nhiên, đến ngày 22.1, vị cựu giám đốc này gửi thêm bản cam kết về việc thực hiện hoàn trả các khoản tiền trên.

Sau khi xem xét, Trung tâm lưu trữ lịch sử không thống nhất với nội dung các cam kết này và đã ban hành công văn yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm. Đến ngày 29.1, ông Việt nộp 120 triệu đồng, phần còn lại hơn 584 triệu đồng ông Việt hứa sẽ khắc phục trong thời gian tới.

Tiền thưởng chưa chi đủ do thiếu nguồn

Liên quan đến việc thực hiện Nghị định 73/2024/NĐ-CP, Ban giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử họp toàn thể viên chức để xem xét nguồn chi khen thưởng. Tuy nhiên, sau khi cân đối, quỹ đơn vị chỉ còn 50 triệu đồng trên tổng nhu cầu 259 triệu đồng, không đủ chi trả đầy đủ tiền thưởng nên việc chi tiền thưởng có 220 triệu đồng, tương đương 84,9% so với tổng nhu cầu.

Như Thanh Niên thông tin, Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau đã có tờ trình gửi Sở Nội vụ tỉnh về việc đơn vị không còn đủ nguồn kinh phí chi tiền thưởng cho viên chức do phải sử dụng quỹ cơ quan để khắc phục sai phạm liên quan cựu giám đốc Trần Quốc Việt.

Theo tờ trình, Trung tâm lưu trữ lịch sử đã triển khai Nghị định 73/NĐ-CP, xây dựng đầy đủ quy chế và hồ sơ chi thưởng với kinh phí dự kiến 259 triệu đồng. Tuy nhiên, quỹ hiện có chỉ khoảng 50 triệu đồng, không đủ để chi trả theo kế hoạch. Còn số tiền hơn 704 triệu đồng của đơn vị, cựu giám đốc tự ý chỉ đạo kế toán đi khắc phục sai phạm của mình chỉ mới nộp lại 120 triệu đồng.