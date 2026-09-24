Saigon Art Hub, điểm hẹn mới của nghệ thuật đương đại tại TP.HCM

Beauty, Still (diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.9 và 16 giờ, 20 giờ ngày 27.9) lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hiện diện trong những điều chưa hoàn thiện. Đáng chú ý, chương trình được dàn dựng ngay trong không gian SAH khi công trình vẫn đang hoàn thiện. Những bề mặt thô, khoảng trống và dấu vết của một không gian đang thành hình được giữ lại như một phần của tổng thể nghệ thuật.

Saigon Art Hub tọa lạc tại số 6 Mạc Đĩnh Chi, P.Sài Gòn, TP.HCM ẢNH: BTC

Các tác phẩm gồm Mélangen của biên đạo Hàn Quốc Lim Sun-young, khai thác mối liên hệ giữa cơ thể, âm thanh và không gian; Phận, kết hợp dân ca VN với aria phương Tây cùng các hình thức acappella, opera và hòa tấu, với phần biên soạn của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và giảng viên thanh nhạc Ngọc Tuyền; Becoming Alluvium (Hóa phù sa) của nghệ sĩ Thảo Nguyên Phan, lấy cảm hứng từ những biến đổi của sông Mê Kông

và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên; Kliselamef (Female silk) của biên đạo Nguyễn Tấn Lộc và Arabesque Dance Vietnam, lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ Việt qua chất liệu lụa và ngôn ngữ múa đương đại.

Được phát triển như một nền tảng văn hóa - nghệ thuật, SAH hướng đến các hoạt động sáng tạo, trình diễn và hợp tác dài hạn, kết nối nhiều lĩnh vực như múa, âm nhạc, sân khấu, nghệ thuật thị giác, điện ảnh và các thực hành đương đại. Không gian cũng đặt mục tiêu kết nối nghệ sĩ VN với cộng đồng sáng tạo trong khu vực và quốc tế, đưa những chất liệu văn hóa quen thuộc vào các cách tiếp cận mới.



