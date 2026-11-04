Samsung chấm dứt hỗ trợ phần mềm cho hai mẫu smartphone Galaxy

Samsung vừa công bố lịch bảo trì bảo mật cho tháng 11.2026, đánh dấu thời điểm chính thức ngừng hỗ trợ phần mềm cho hai mẫu điện thoại giá rẻ: Galaxy A04e và Galaxy M04. Cả hai thiết bị này đã bị loại khỏi danh sách cập nhật bảo mật hằng quý của hãng, cho thấy chúng đã đạt đến giai đoạn ngừng hỗ trợ (End of Life - EOL).

Galaxy A04e được mở bán tại Việt Nam từ tháng 12.2022 ẢNH: SAMSUNG

Trước đó, trong lịch cập nhật phát hành vào tháng 10.2026, bộ đôi Galaxy A04e và M04 vẫn nhận được các bản vá bảo mật định kỳ. Tuy nhiên, trong bản cập nhật mới nhất, Samsung đã điều chỉnh cấu trúc hỗ trợ khi chính thức ngừng cung cấp các bản cập nhật bảo mật cho hai mẫu máy này.

Cụ thể, cả Galaxy A04e và Galaxy M04 sẽ không còn nhận được các bản vá bảo mật hằng tháng hoặc hằng quý. Mặc dù các ứng dụng hiện tại vẫn hoạt động bình thường, nhưng việc thiếu các bản vá bảo mật mới có thể khiến phần mềm trở nên dễ bị tổn thương trước các lỗ hổng hệ thống mới.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, Samsung vẫn có thể phát hành các bản vá lỗi quan trọng để khắc phục các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, ngay cả trên các thiết bị không còn được hỗ trợ. Tuy nhiên, các bản cập nhật định kỳ sẽ không còn được thực hiện.

Nếu đang sử dụng Galaxy A04e hoặc M04 làm điện thoại chính, người dùng được khuyến cáo nên nâng cấp lên mẫu máy mới hơn với chế độ hỗ trợ phần mềm dài hạn nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của mình. Với các mẫu điện thoại Galaxy thế hệ mới từ Samsung, công ty hứa hẹn cung cấp thời gian hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 7 năm, hoặc 5 - 6 năm đối với các mẫu điện thoại tầm trung.