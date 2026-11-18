Những mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm dự kiến ra mắt vào năm tới được đồn đoán sẽ dùng mặt kính trước cong bốn cạnh với viền siêu mỏng. Tuy nhiên, một tin đồn mới từ Hàn Quốc cho biết Samsung đang cân nhắc tung ra một số mẫu flagship Galaxy sắp tới với thiết kế 'không viền' để đi trước một bước. Mức độ mỏng viền này được cho là gần ngang bằng màn hình mà "một công ty nào đó" đang chuẩn bị.

Samsung đón đầu xu thế, sắp ra mắt smartphone không viền trước Apple?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Dù nguồn tin không nêu đích danh, không khó để đoán công ty được nhắc tới chính là Apple. Vì Samsung Display là một trong những nhà cung cấp tấm nền OLED chính cho iPhone, Samsung có vị thế thuận lợi để nắm rõ kế hoạch của đối thủ. Nhờ đó, hãng có thể phát triển thiết kế tương tự cho điện thoại của riêng mình.

Về tiến độ kỹ thuật, phần màn hình mới được cho là đang phát triển thuận lợi mà không gặp trở ngại lớn nào. Nguồn tin tiết lộ các vấn đề hiện tại chỉ nằm ở "những bộ phận kỹ thuật khác". Samsung đang xem xét liệu có nên trang bị thiết kế này cho "một số" flagship tương lai trước tiên hay không, nhưng chưa rõ tên máy cụ thể lẫn thời điểm ra mắt.

Bản thân nguồn tin này chỉ tự đánh giá độ chính xác của tin đồn ở mức 50%. Vì vậy, thông tin trên cần được tiếp nhận một cách thận trọng.

Dù vậy, đây sẽ không phải lần đầu tiên Samsung vượt mặt Apple về kiểu dáng điện thoại mới. Trước đó, Galaxy S25 Edge từng trình làng sớm hơn iPhone Air vài tháng, còn gần đây hơn là Galaxy Z Fold8 cũng ra mắt trước mẫu iPhone Duo.