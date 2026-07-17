Samsung công bố nguyên nhân màn hình Galaxy S26 Ultra bị ám đỏ

Hôm 16.7, Samsung chính thức công bố nguyên nhân gây ra sự cố màn hình trên Galaxy S26 Ultra bị ám đỏ mà nhiều người dùng phản ánh trên các diễn đàn Samsung Members và cộng đồng người dùng. Theo xác nhận từ công ty, nguyên nhân không phải do phần cứng mà bắt nguồn từ việc "tối ưu hóa phần mềm", đồng thời cho biết hãng đang lên kế hoạch phát hành bản cập nhật để khắc phục.

Công nghệ LEAD 2.0 phía sau Privacy Display là nguyên nhân gây ra sự cố mới trên Galaxy S26 Ultra

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trước đó, một số người dùng đã báo cáo về việc màn hình Galaxy S26 Ultra chuyển sang màu đỏ, với hình chữ nhật màu hồng xuất hiện ở giữa. Cũng theo báo cáo, hiện tượng này chủ yếu xảy ra với những sản phẩm đã được sử dụng từ 3 đến 4 tháng, làm dấy lên lo ngại về sự cố "burn in", khi hình ảnh dư vẫn còn lưu lại trên một số khu vực của màn hình.

Galaxy S26 Ultra sẽ sớm nhận bản cập nhật khắc phục lỗi

Sau khi tiến hành điều tra và thu thập các sản phẩm bị ảnh hưởng, Samsung đã xác định vấn đề xuất phát từ công nghệ tối ưu hóa Privacy Display mới được áp dụng trên Galaxy S26 Ultra. Privacy Display lần đầu tiên được giới thiệu trên mẫu Galaxy S26 Ultra sử dụng công nghệ "LEAD 2.0", giúp cải thiện khả năng truyền màu và hiệu quả năng lượng bằng cách loại bỏ lớp phân cực khỏi màn hình OLED.

Một đại diện của Samsung cho biết: "Sự thay đổi về cân bằng màu sắc có thể xảy ra khi màn hình tiếp xúc với ánh sáng mạnh ở độ sáng tối đa". Người này cũng nhấn mạnh rằng đây không phải là vấn đề phần cứng, do đó vấn đề có thể được khắc phục thông qua việc tối ưu hóa phần mềm.

Samsung hiện triển khai các bản cập nhật phần mềm cho người dùng gặp phải sự cố này tại các trung tâm dịch vụ. Hãng cho biết sẽ sớm phát hành các bản cập nhật cho những người dùng không thể đến trung tâm dịch vụ.