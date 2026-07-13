Samsung từ bỏ titan trên Galaxy Ultra có phải để tiết kiệm chi phí?

Dòng Galaxy S của Samsung đã chứng kiến nhiều cải tiến nhỏ trong những năm qua, tuy nhiên chúng dường như không có sự thay đổi đột phá nào. Thậm chí, Samsung gần đây đã quyết định loại bỏ một số tính năng trên các sản phẩm, đặc biệt là ngừng hỗ trợ Bluetooth cho bút S Pen trên Galaxy S25 Ultra. Đặc biệt, vào đầu năm nay, Galaxy S26 Ultra đã chuyển từ titan sang khung "Armor Aluminum", một thuật ngữ mà Samsung sử dụng để mô tả vật liệu mới này.

Galaxy S26 Ultra đã quay trở lại với khung nhôm thay vì titan trên mẫu tiền nhiệm ẢNH: KHƯƠNG NHA

Mặc dù titan được biết đến với độ bền vượt trội, lý do cho sự chuyển đổi này có thể đơn giản là chi phí sản xuất. Titan khó gia công hơn, trong khi các nhà sản xuất điện thoại đã tối ưu hóa quy trình sản xuất với nhôm trong nhiều năm qua.

Samsung thay đổi vì Apple?

Đáng chú ý, việc Samsung bắt đầu sử dụng titan chỉ vài tháng sau khi Apple ra mắt iPhone 15 Pro với khung titan có thể chỉ là cách để công ty thu hút sự chú ý. Nhưng khi Apple ngừng sử dụng titan, Samsung cũng nhanh chóng quay lại với nhôm.

Tuy nhiên, tuy đã từ bỏ titan cho dòng iPhone 17 Pro để chuyển sang nhôm nguyên khối, Apple tiếp tục sử dụng titan cho iPhone Air. Samsung cũng đã từng sử dụng titan cho Galaxy S25 Edge, nhưng vẫn chưa rõ liệu công ty có tiếp tục sử dụng chất liệu này trong tương lai hay không.

Khi được hỏi về quyết định này, Samsung cho biết: "Armor Aluminum là vật liệu lý tưởng để hỗ trợ thiết kế mỏng và nhẹ hơn mà không ảnh hưởng đến độ bền hằng ngày của Galaxy S26".

Được biết, mặc dù Galaxy S26 Ultra có độ dày 7,9 mm, mỏng hơn so với Galaxy S25 Ultra (8,2 mm), nhưng trọng lượng chỉ giảm nhẹ từ 218 gram xuống 214 gram. Nhôm có ưu thế về khả năng dẫn nhiệt, yếu tố quan trọng cho chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ, đặc biệt khi người dùng chơi các game đồ họa cao.

Ngoài ra, Galaxy S26 Ultra được bảo vệ bởi lớp kính Corning Gorilla Armor 2 cho màn hình và Gorilla Glass Victus 2 cho mặt lưng, cùng với khả năng chống bụi và nước đạt tiêu chuẩn IP68. Samsung cũng đã giới thiệu công nghệ Privacy Display mới nhằm giảm thiểu khả năng nhìn thấy hình ảnh từ các góc nhìn khác nhau.