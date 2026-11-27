Tài liệu chứng nhận CB mới đây cho thấy Samsung sẽ giữ nguyên công suất sạc có dây 60W trên mẫu Galaxy S27 Ultra. Thông tin này đi ngược lại các tin đồn ban đầu vốn kỳ vọng chiếc flagship này sẽ nâng tốc độ sạc lên mức 80W. Mức 60W tương đương với thế hệ tiền nhiệm Galaxy S26 Ultra, mẫu máy từng được nâng cấp từ chuẩn 45W.

Thông số sạc của Galaxy S27 Ultra lộ diện trên tài liệu kiểm định quốc tế

Cụ thể, Galaxy S27 Ultra đã vượt qua kiểm định theo tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) tại phòng thí nghiệm UL Solutions (Demko) và được cấp giấy chứng nhận mã DK-188396-UL vào ngày 17.11.2026. Bên cạnh mã model của các phiên bản, tài liệu thuộc hệ thống công nhận an toàn quốc tế IECEE CB này ghi nhận điện áp sạc 20V cùng dòng điện 3,0 A, tương ứng công suất tối đa 60W.

Chứng nhận CB của mẫu Galaxy S27 Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù không nâng công suất sạc, Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng sẽ sở hữu viên pin công nghệ silicon-carbon lớn hơn. Theo dữ liệu rò rỉ trước đó, viên pin mang mã model EB-BS957CBY của máy có dung lượng định mức 5.534 mAh, tương đương dung lượng tiêu chuẩn 5.700 mAh. Con số này cao hơn 14% so với viên pin 5.000 mAh bên trong Galaxy S26 Ultra.

Việc giữ nguyên tốc độ sạc 60W trên viên pin lớn hơn đồng nghĩa thời gian nạp đầy năng lượng sẽ kéo dài đôi chút. Nếu Galaxy S26 Ultra mất khoảng 49 phút để sạc đầy viên pin 5.000 mAh ở mức 60W, Galaxy S27 Ultra có thể cần khoảng một giờ để sạc từ 0% lên đầy pin.

Tuy nhiên, mức 60W vẫn đáp ứng tốt thói quen sử dụng thực tế của phần lớn người dùng. Hầu hết mọi người thường cắm sạc điện thoại qua đêm, hoặc chỉ cần sạc bổ sung nhanh trong khoảng dung lượng pin từ trên 20% đến dưới 80%. Với những tình huống này, công suất sạc có dây 60W đã đủ nhanh.