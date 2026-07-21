Samsung gây bất ngờ khi tung thẻ tín dụng Galaxy Card

Samsung vừa chính thức trình làng chiếc thẻ tín dụng mang thương hiệu Samsung Galaxy Card đầu tiên tại thị trường Mỹ ngay trước thềm sự kiện Galaxy Unpacked. Sản phẩm tài chính này được hợp tác phát triển cùng Barclays US Consumer Bank và vận hành trên mạng lưới thanh toán Visa. Bước đi chiến lược này cho thấy hướng đi mới của tập đoàn khi smartphone ngày càng khó tạo sự biệt lập và người dùng ít nâng cấp máy hơn.

Galaxy Card là mảnh ghép mới giúp nâng cao bảo mật và giữ chân khách hàng

Galaxy Card mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn với mức hoàn tiền lên tới 5% cho các khoản chi tiêu mua sắm trực tiếp qua Samsung. Ngoài ra, giao dịch qua Samsung Wallet được hoàn 3%, dịch vụ trực tuyến như Netflix hay Spotify hoàn 2%, và 1% cho mọi chi tiêu còn lại. Đặc biệt, chủ thẻ còn được giảm 20% khi đăng ký chương trình bảo hành mở rộng Samsung VIP Advantage và nhận khoản thưởng 200 USD nếu đạt mức chi tiêu quy định.

Samsung bất ngờ ra mắt thẻ tín dụng Galaxy Card trước thềm sự kiện Unpacked ẢNH: SAMSUNG

Thẻ Galaxy Card sẽ chính thức nhận đăng ký từ ngày 22.7 với cả hai phiên bản trực tuyến ảo và thẻ vật lý bằng kim loại cao cấp. Chiếc thẻ này được tích hợp trực tiếp vào Samsung Wallet, cho phép quản lý thanh toán cùng giấy tờ và chìa khóa kỹ thuật số. Toàn bộ trải nghiệm tài chính được bảo vệ bởi nền tảng an ninh Samsung Knox, giúp mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng lưu trữ dữ liệu.

Bằng việc ra mắt thẻ tín dụng, Samsung không cố gắng thay đổi thị trường mà học hỏi chiến lược tích hợp tài chính tương tự như Apple hay Amazon. Các sản phẩm tài chính đang trở thành công cụ quan trọng song hành cùng dịch vụ đám mây để xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Việc nhận lại tiền hoàn từ các khoản chi tiêu định kỳ giúp người dùng Galaxy cảm thấy gắn bó hơn với hệ sinh thái thiết bị hiện có.

Samsung đang cho rằng lòng trung thành của người dùng không chỉ đến từ việc cải tiến chất lượng phần cứng, mà còn đến từ việc biến mọi tương tác với hệ sinh thái Galaxy, gồm cả phương thức thanh toán, trở nên có giá trị hơn. Sản phẩm mới này hứa hẹn sẽ giữ chân khách hàng hiệu quả trong khoảng thời gian giữa các đợt ra mắt thiết bị mới.