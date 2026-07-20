Vì sao điện thoại Samsung mất giá nhanh hơn iPhone?

Mặc dù nhiều điện thoại Samsung cạnh tranh trực tiếp với Apple về độ bền, phần cứng và khả năng chụp ảnh, nhưng các mẫu điện thoại cao cấp của công ty Hàn Quốc lại mất giá nhanh hơn nhiều so với iPhone. Ví dụ, ra mắt từ giữa tháng 9.2025, cả bốn thành viên thuộc dòng iPhone 17 (bao gồm iPhone Air) đều giữ giá tốt hơn so với hầu hết điện thoại trong gia đình Galaxy S26, vốn chỉ vừa ra mắt vào cuối tháng 2.2026.

Dòng iPhone 17 đang thể hiện khả năng giữ giá tốt ẢNH: REUTERS

Theo các công ty theo dõi thị trường smartphone đã qua sử dụng, iPhone thường giữ giá tốt hơn so với các đối thủ, bao gồm cả Samsung. Điều đó cho thấy người tiêu dùng không nhất thiết phải trung thành với một trong hai hệ điều hành di động chính, iOS hay Android. Họ có xu hướng chọn iPhone để giảm thiểu chi phí sở hữu ròng, ngay cả khi giá khởi điểm của cả hai thiết bị tương đương.

Chi phí sử dụng điện thoại trong một số năm sẽ phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán lại. Người dùng iPhone có thể thu hồi nhiều tiền hơn so với người dùng Galaxy S khi bán lại thiết bị. Những người thường xuyên nâng cấp điện thoại sau 1 hoặc 2 năm sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ chiến lược này, vì iPhone một năm tuổi vẫn có giá trị bán lại cao.

Ngoài thiết kế bền bỉ và hiệu năng mạnh mẽ, iPhone còn được hỗ trợ phần mềm lâu dài. Apple thường xuyên cung cấp các bản cập nhật iOS trong vòng 5 đến 6 năm. Ví dụ, dòng iPhone 11 ra mắt năm 2019 vẫn có thể được cập nhật lên iOS 27, dự kiến phát hành vào tháng 9.2026. Trong khi đó, Samsung cũng cam kết cung cấp 7 năm cập nhật Android cho các điện thoại cao cấp như Galaxy S, nhưng điều đó vẫn chưa cải thiện được tỷ lệ mất giá của Galaxy S.

Nỗ lực cải thiện trải nghiệm cập nhật phần mềm của Samsung vẫn chưa được như mong muốn ẢNH: REUTERS

Theo dữ liệu từ Swappa, tính đến giữa tháng 7.2026, giá bán trung bình của các mẫu Galaxy S26 đã giảm hơn 30% chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng, trong khi ba mẫu iPhone 17 chỉ giảm dưới 15%. Cụ thể, giá trị giữ lại của iPhone 17 đạt 87,47%, trong khi Galaxy S26 chỉ đạt 68%.

Một báo cáo từ SellCell cho rằng điện thoại Galaxy S đạt mức giá trị giữ lại tương đương với iPhone sau 5 tháng ra mắt. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng Galaxy S sẽ tiếp tục khấu hao nhanh hơn iPhone nếu thời gian sử dụng kéo dài.

Cuộc chiến giữa Samsung và Apple không chỉ diễn ra ở khía cạnh công nghệ mà còn ở khả năng giữ giá, điều này ảnh hưởng lớn đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng.