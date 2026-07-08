Samsung hé lộ một thiết bị mới chưa từng có

Samsung vừa chính thức chốt lịch tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked thứ hai của năm 2026 vào ngày 22.7. Sự kiện sẽ được phát trực tiếp từ London (Anh) với điểm nhấn nằm ở bức thư mời mang câu khẩu hiệu 'A New Shape Unfolds'. Hình ảnh một chiếc vé bị xé mất phần mép trên trong thư mời đã để lộ kiểu dáng rộng và ngắn hơn đáng kể so với dòng Galaxy Z Fold hiện tại.

Thư mời sự kiện Galaxy Unpacked đã hé lộ ẢNH: SAMSUNG

Samsung sắp tung kiểu dáng thiết kế lạ và trải nghiệm công nghệ AI đột phá?

Những manh mối này đã làm dấy lên suy đoán về một thiết bị màn hình gập có thiết kế hoàn toàn mới sắp sửa trình làng. Hiện tại, hãng đã bắt đầu mở chương trình đăng ký nhận thông tin sớm bằng email trên trang web chính thức.

Các sự kiện Unpacked mùa hè thường là nơi trình làng những mẫu điện thoại gập nâng cấp định kỳ như thế hệ kế nhiệm của Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, cùng các thiết bị đeo mới. Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã ẩn ý rằng họ sẽ chọn một hướng đi hoàn toàn khác biệt để tạo sự kỳ vọng sau 7 thế hệ khai phá giới hạn. Điều này khiến giới công nghệ tin rằng thương hiệu sẽ vươn xa hơn việc chỉ cập nhật các dòng máy quen thuộc.

Thay vì sử dụng thiết kế dạng cuốn sách truyền thống, mẫu điện thoại gập thế hệ mới được đồn đoán sẽ sở hữu kiểu dáng rộng hơn nhiều. Dựa trên các thông tin rò rỉ, thiết bị này gợi liên tưởng đến mẫu Microsoft Surface Duo đã bị khai tử, chiếc iPhone gập tương lai của Apple hoặc một cuốn sổ tay Moleskine cổ điển. Nếu các thông tin này chính xác, hãng sẽ tiếp tục tiên phong trong việc định hình một phân khúc thiết bị gập hoàn toàn mới trên thị trường.

Bên cạnh phần cứng, công nghệ Galaxy AI cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trọng tâm trong suốt buổi thuyết trình để trình diễn các tính năng thông minh mới. Ngoài ra, sự kiện rất có thể sẽ là nơi công ty công bố chiếc kính Android XR sắp sửa ra mắt của mình. Mọi thông tin chi tiết cũng như các đánh giá trải nghiệm thực tế sẽ được đưa tin trực tiếp ngay khi sự kiện diễn ra.