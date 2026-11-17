Theo Android Police, Samsung đã bắt đầu công khai ý định thu phí người dùng cho dịch vụ Galaxy AI từ hai năm trước. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, thông tin chi tiết về gói đăng ký này mới bị rò rỉ, khi Galaxy AI dự kiến có ba cấp độ đăng ký: Smarter, Plus và Pro. Mỗi cấp độ cung cấp quyền truy cập khác nhau vào các tính năng cao cấp.

Nhiều người cảm thấy khó chịu nếu Samsung thu phí Galaxy AI cho các tính năng mà nhiều dịch vụ AI khác đang cung cấp miễn phí ẢNH: KHƯƠNG NHA

Một trong những tính năng nổi bật là Bixby Action, vốn có nhiệm vụ hỗ trợ người dùng tự động hóa các tác vụ hằng ngày. Tuy nhiên, nhiều người dùng có thể cảm thấy thất vọng vì các tính năng này không thực sự mới mẻ và đã có sẵn trên các dịch vụ đối thủ như Gemini, ChatGPT hay Claude. Hơn nữa, khi mà người dùng đã quen với các dịch vụ AI (trí tuệ nhân tạo) khác, việc trả phí cho Galaxy AI càng trở nên khó khăn hơn.

Nhiều tính năng Galaxy AI 'không đáng' phải trả tiền

Nếu gói đăng ký Galaxy AI không thu hút được người dùng, có thể Samsung sẽ phải xem xét việc đưa các tính năng phổ biến vào gói trả phí. Trước đó, công ty khẳng định các tính năng hiện tại như Now Brief, Samsung Notes và Voice Recorder vẫn sẽ miễn phí. Chính vì vậy, không rõ liệu chính sách miễn phí có duy trì lâu dài hay không.

Quan trọng hơn, người dùng dường như không còn quá quan tâm đối với Galaxy AI. Thay vì nhận các phản ứng từ cộng đồng liên quan đến lợi ích của Galaxy AI mang lại, một bài đăng trên Reddit về chính sách thu phí Galaxy AI đã nhận những lời đùa cợt và thảo luận về các dịch vụ AI mà mọi người đang sử dụng. Điều đó cho thấy Galaxy AI đang thực sự gặp khó khăn ngay cả trước khi chính thức ra mắt.

Samsung đang đối mặt với thách thức lớn trong việc thu hút người dùng cho dịch vụ Galaxy AI khi bức tường phí được dựng lên. Nếu không có sự đổi mới và hấp dẫn, gói đăng ký này có thể sẽ không thành công như mong đợi.