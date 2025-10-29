Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Samsung lên tiếng sau phàn nàn về One UI 8 'ngốn pin'

Kiến Văn
29/10/2025 15:40 GMT+7

Samsung vừa chính thức lên tiếng về sự cố hao pin mà người dùng điện thoại và đồng hồ Galaxy gặp phải sau khi cài đặt bản cập nhật One UI 8.

One UI 8 được Samsung triển khai từ ngày 15.9, bắt đầu với dòng Galaxy S25 và dần mở rộng sang nhiều thiết bị khác, bao gồm cả đồng hồ Galaxy Watch Ultra và Watch 7. Tuy nhiên, nhiều người dùng đã bày tỏ sự không hài lòng trên các diễn đàn cộng đồng và mạng xã hội khi cho biết thời lượng pin của họ giảm đáng kể sau khi cập nhật.

Samsung lên tiếng sau loạt phàn nàn về One UI 8 'ngốn pin' - Ảnh 1.

Nhiều chủ sở hữu thiết bị Galaxy chán nản vì vấn đề hao pin do One UI 8

ẢNH: ANDROID POLICE

Những phàn nàn sau khi cập nhật One UI 8

Trên diễn đàn Cộng đồng Samsung, một người dùng đã đặt câu hỏi: "Liệu Samsung có biết về vấn đề hao pin nhanh hay họ chỉ đơn giản là không có ý định khắc phục?", trong khi một người dùng Galaxy S24 khác cũng thắc mắc: "Pin hết nhanh sau khi cập nhật, có giải pháp nào không?". Nhiều người dùng khác cho biết họ không thấy sự cải thiện nào so với phiên bản trước, nhưng thời gian sử dụng pin lại giảm đi.

Trên diễn đàn Reddit, các subreddit liên quan đến Samsung cũng tràn ngập những phàn nàn tương tự. Một người dùng cho biết: "Tôi hối hận vì đã cập nhật One UI 8. Thời gian bật màn hình trên Galaxy S25 của tôi đã giảm từ 7 giờ xuống chỉ còn 5 giờ". Một người dùng Galaxy Watch 7 cũng chia sẻ: "Sau khi cập nhật, nếu tôi rời khỏi nhà với mức pin 100% và quay lại, pin chỉ còn khoảng 20%. Trước đây, pin còn khoảng 70 - 80%. Tôi có thể hạ cấp về phiên bản trước không?".

Phản hồi trước những ý kiến này, Samsung cho biết nguyên nhân gây hao pin không chỉ do One UI 8 mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như cập nhật ứng dụng, môi trường sử dụng và thói quen của người dùng. Công ty khuyến nghị người dùng báo cáo sự cố qua ứng dụng Samsung Members và đính kèm tệp nhật ký để giúp công ty đánh giá chính xác hơn về các vấn đề ảnh hưởng đến tuổi thọ pin trên thiết bị của họ.

Samsung bất ngờ tạm dừng triển khai One UI 8

Samsung bất ngờ tạm dừng triển khai One UI 8

Samsung vừa thông báo tạm dừng triển khai bản cập nhật One UI 8 cho một số dòng điện thoại Galaxy mà chưa đưa ra lý do cụ thể.

One UI 8 Samsung hao pin bản cập nhật hệ điều hành điện thoại Galaxy
