Samsung ngừng cập nhật cho ứng dụng định vị Find

Samsung vừa ra thông báo sẽ ngừng cấp bản cập nhật cho ứng dụng Samsung Find trên các thiết bị chạy Android 10 (One UI 2.0) trở xuống. Dù phiên bản hiện tại vẫn tiếp tục hoạt động, người dùng các dòng máy cũ sẽ không còn nhận được các bản vá bảo mật hay tính năng mới. Đây là công cụ đắc lực được ra mắt cách nay hai năm nhằm hỗ trợ tìm kiếm thiết bị và tài sản bị thất lạc.

Samsung chính thức cắt hỗ trợ ứng dụng Find trên hàng loạt thiết bị Galaxy

Điểm mạnh của Samsung Find nằm ở mạng lưới định vị ngoại tuyến nhờ hàng trăm triệu thiết bị Galaxy trên toàn cầu hỗ trợ. Khi đồ vật bị mất không có internet, nó sẽ phát tín hiệu Bluetooth an toàn để các máy Galaxy xung quanh âm thầm ghi nhận và báo vị trí về máy chủ. Việc dừng cập nhật sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kết nối phần cứng với các thiết bị Galaxy ra mắt trong tương lai.

Ứng dụng định vị Samsung Find dừng cập nhật ẢNH: GEMINI AI

Nhiều mẫu điện thoại và máy tính bảng quen thuộc như Galaxy S9, Note 9, dòng Galaxy A (2018), các dòng J, M cùng Tab S4 sẽ chính thức bị giới hạn. Để khắc phục và tiếp tục nhận các bản cập nhật mới, giải pháp duy nhất là nâng cấp thiết bị lên tối thiểu Android 11.0 (One UI 3.0). Người dùng máy cũ vẫn có thể dùng ứng dụng hiện tại nhưng chấp nhận thiếu vắng sự tối ưu bảo mật.

Động thái này nằm trong lộ trình tinh giản hệ thống phần mềm mà gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang thực hiện. Trước đó, hãng cũng thông báo dừng ứng dụng Tin nhắn Samsung (Samsung Messages) để chuyển sang Google Messages cho người dùng Android 12 trở lên tại Mỹ. Quyết định này giúp tích hợp sâu hơn các công cụ AI Gemini cùng các tiêu chuẩn nhắn tin RCS hiện đại.

Việc liên tục ngừng hỗ trợ các phiên bản hệ điều hành cũ cho thấy Samsung đang tập trung nguồn lực phát triển cho các nền tảng mới. Người dùng đang sở hữu các dòng Galaxy đời cũ được khuyến nghị cân nhắc nâng cấp thiết bị để có trải nghiệm an toàn. Bước đi này giúp hệ sinh thái Galaxy hoạt động đồng bộ và bảo mật tốt hơn trước các nguy cơ mạng.